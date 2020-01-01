Музыкальная библия | Баховские дни. Закрытие

Дата и место
|
31 марта
вторник
|19:00
|
Музыкальная библия | Баховские дни. Закрытие2026-03-31T19:00:00.000+02:00
О событии
Партиты, английские сюиты и токката Баха закрывают фестиваль. Органное и клавирное наследие композитора исполняет Александр Князев.
«Я играю Баха, и мне хорошо. В меня переходит часть этой вселенской гармонии. Вы прикасаетесь к чему-то такому высокому, что ваша жизнь меняется», — рассказывает о своих ощущениях Князев.
Иоганн Себастьян Бах обогатил как органное, так и клавирное искусство. Был глубоко верующим человеком и считал, что музыка должна служить Богу.
В программе: И.С Бах