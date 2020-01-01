Концерты
Музыкальная библия | Баховские дни. Закрытие

31 марта
вторник
19:00
Кафедральный собор

О событии

Партиты, английские сюиты и токката Баха закрывают фестиваль. Органное и клавирное наследие композитора исполняет Александр Князев. 

«Я играю Баха, и мне хорошо. В меня переходит часть этой вселенской гармонии. Вы прикасаетесь к чему-то такому высокому, что ваша жизнь меняется», — рассказывает о своих ощущениях Князев.

Иоганн Себастьян Бах обогатил как органное, так и клавирное искусство. Был глубоко верующим человеком и считал, что музыка должна служить Богу.

В программе: И.С Бах