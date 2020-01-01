Концерты
Три кантаты | Баховские дни. Открытие

Три кантаты | Баховские дни. Открытие

21 марта
суббота
18:00
Кафедральный собор

Открывают фестиваль ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко и титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов.

Collegium Musicum уже 9 сезонов гастролирует с проектом «Все кантаты Баха», которые исполняет на исторических инструментах.

В Кафедральном соборе музыканты представят три кантаты Баха: «На всё Воля Божия», «Что хочет Бог, всегда тому и быть», «Возьми своё и пойди» — написанные в 20-е годы XVIII столетия. В это время Бах переезжает в Лейпциг и становится кантором в Томаскирхе. Композитор пишет музыку для главных церквей города и студенческого ансамбля Лейпцигского университета — Музыкальной коллегии (Collegium Musicum).

Вместе с кантатами артисты исполнят гимн Альбрехта Гогенцоллерна, первого герцога Прусского и основателя Кёнигсбергского университета, который нашёл последний приют у Собора.

В программе: И.С. Бах