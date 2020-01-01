Концерты
Бах и B-A-C-H | Баховские дни

Дата и место

29 марта
воскресенье
18:00
Кафедральный собор

О событии

В незаконченном цикле «Искусство фуги» Иоганн Себастьян Бах впервые использовал музыкальный мотив B-A-C-H, где буквы его фамилии соответствуют нотам.

С тех пор этот нотный автограф использовали следующие поколения музыкантов, когда создавали произведения-оммажи Баху или цитировали его.

В 1985 году музыковед Уильрих Принц нашел 409 произведений 330 авторов, в основе которых лежит мотив BACH. Мария Мохова исполнит музыку трёх композиторов, которые когда-то послали весточки в вечность самому Иоганну Себастьяну Баху.

В программе: И.С. Бах, З. Гардони, Ф. Лист, А. Вивальди, З. Карг-Элерт