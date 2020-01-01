Бах — 1685 — Гендель | Баховские дни

Дата и место
|
22 марта
воскресенье
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
341 год со дня рождения двух великих композиторов барокко.
Георг Фридрих Гендель родился почти за месяц до Иоганна Себастьяна Баха и почти в 90 милях от него. У музыкантов были общие друзья и коллеги. Они знали творчество друг друга и восхищались им, но при этом никогда не были знакомы лично.
Солистка Большого театра России Александра Дурсенева (меццо-сопрано) и лауреат премии Органист года Даниэль Зарецкий создали концерт-диалог двух гениев.
В программе: И.С. Бах, Г.Ф. Гендель