Органная книжечка | Баховские дни

Дата и место
|
27 марта
пятница
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
Заслуженный артист России, органист и профессор Александр Фисейский исполнит все хоральные прелюдии из сборника «Органная книжечка». В основу структуры положен календарь церковных праздников от Адвента до Пасхи. Эти короткие произведения представляют образец барочной органной музыки.
Концерт откроет цикл «Все органные произведения Баха», которые будут звучать в Кафедральном соборе в течение нескольких лет в исполнении Александра Фисейского.
В программе: И.С. Бах