Органная книжечка | Баховские дни

6+
Дата и место

27 марта
пятница
19:00
Кафедральный собор

О событии

Заслуженный артист России, органист и профессор Александр Фисейский исполнит все хоральные прелюдии из сборника «Органная книжечка». В основу структуры положен календарь церковных праздников от Адвента до Пасхи. Эти короткие произведения представляют образец барочной органной музыки.

Концерт откроет цикл «Все органные произведения Баха», которые будут звучать в Кафедральном соборе в течение нескольких лет в исполнении Александра Фисейского.

В программе: И.С. Бах