Не дари подарки и не отказывай в помощи: приметы на 17 мая

В народном календаре 17 мая — это день Пелагеи Заступницы. Также его называли днем баклушников. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 17 мая:

  1. обижать птиц, плохо с ними обращаться, убивать, а также есть мясо птицы — вы притянете к себе беды;
  2. сплетничать — скоро о вас самих пойдут слухи;
  3. дарить подарки — они принесут только несчастья;
  4. иметь дело с огнём, ножами и другими опасными предметами — это грозит травмой;
  5. отказывать в помощи людям, особенно нуждающимся — иначе вам грозят неудачи в жизни;
  6. делать маникюр и стричь ногти — это приведёт к проблемам со здоровьем;
  7. ссориться и ругаться в этот день — придёт чёрная полоса.

Народные приметы на 17 мая:

  1. солнце бледное — непогода задержится.
  2. молния сверкнула на западе — скоро пойдёт дождь;
  3. воробьиные стаи летают — к сильному ветру;
  4. ночью поёт соловей — к солнечной погоде;
  5. много майских жуков — к засухе;
  6. нет росы утром — к переменчивой погоде;
  7. сильный дождь — к богатому урожаю;
  8. кукушка кукует — к теплу;
  9. зеленоватые лучи солнца на восходе — к пасмурной погоде.
