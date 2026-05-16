Не дари подарки и не отказывай в помощи: приметы на 17 мая

В народном календаре 17 мая — это день Пелагеи Заступницы. Также его называли днем баклушников. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 17 мая:
- обижать птиц, плохо с ними обращаться, убивать, а также есть мясо птицы — вы притянете к себе беды;
- сплетничать — скоро о вас самих пойдут слухи;
- дарить подарки — они принесут только несчастья;
- иметь дело с огнём, ножами и другими опасными предметами — это грозит травмой;
- отказывать в помощи людям, особенно нуждающимся — иначе вам грозят неудачи в жизни;
- делать маникюр и стричь ногти — это приведёт к проблемам со здоровьем;
- ссориться и ругаться в этот день — придёт чёрная полоса.
Народные приметы на 17 мая:
- солнце бледное — непогода задержится.
- молния сверкнула на западе — скоро пойдёт дождь;
- воробьиные стаи летают — к сильному ветру;
- ночью поёт соловей — к солнечной погоде;
- много майских жуков — к засухе;
- нет росы утром — к переменчивой погоде;
- сильный дождь — к богатому урожаю;
- кукушка кукует — к теплу;
- зеленоватые лучи солнца на восходе — к пасмурной погоде.