Не бери даров и отложи ремонт на потом: приметы на 16 мая

16 мая православные чтят память мучеников Тимофея и Мавры. В народном календаре дата получила название Мавра Рассадница: к середине месяца крестьяне уже меньше опасались сильных ночных заморозков и начинали высаживать овощи в открытый грунт. Рассказываем о приметах и запретах, про которые нельзя забывать.

Что нельзя делать 16 мая:

  1. строить планы — задуманное может сорваться;
  2. ссориться, ревновать, грустить и думать о плохом — негативные мысли, по поверью, могут сбыться;
  3. делать ремонт или переставлять мебель — начинания принесут неудачи;
  4. дарить, покупать или принимать носовые платки — к серьёзной болезни;
  5. есть хлеб — к бедности;
  6. проливать молоко — к неприятным гостям.

Народные приметы на 16 мая:

  1.  черёмуха покрылась белыми цветами — к холодам;
  2. утром много росы — к богатому урожаю огурцов;
  3. росы нет — к дождю;
  4. на ясене листья ещё не распустились, а дуб уже зелёный — к засушливому лету;
  5. гуси и утки громко хлопают крыльями — к непогоде;
  6. соловей поёт — к хорошему урожаю.
