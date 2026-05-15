Не бери даров и отложи ремонт на потом: приметы на 16 мая

16 мая православные чтят память мучеников Тимофея и Мавры. В народном календаре дата получила название Мавра Рассадница: к середине месяца крестьяне уже меньше опасались сильных ночных заморозков и начинали высаживать овощи в открытый грунт. Рассказываем о приметах и запретах, про которые нельзя забывать.
Что нельзя делать 16 мая:
- строить планы — задуманное может сорваться;
- ссориться, ревновать, грустить и думать о плохом — негативные мысли, по поверью, могут сбыться;
- делать ремонт или переставлять мебель — начинания принесут неудачи;
- дарить, покупать или принимать носовые платки — к серьёзной болезни;
- есть хлеб — к бедности;
- проливать молоко — к неприятным гостям.
Народные приметы на 16 мая:
- черёмуха покрылась белыми цветами — к холодам;
- утром много росы — к богатому урожаю огурцов;
- росы нет — к дождю;
- на ясене листья ещё не распустились, а дуб уже зелёный — к засушливому лету;
- гуси и утки громко хлопают крыльями — к непогоде;
- соловей поёт — к хорошему урожаю.