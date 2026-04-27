Весы будут метаться между вариантами, а начальство придерётся к Тельцам: гороскоп на рабочую неделю

В конце месяца стоит замереть и прислушаться к себе, чтобы следующий шаг был уверенным. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю.

Овен

Неделя начнётся с рывка — в понедельник и вторник успеете кучу дел. В среду звёзды советуют притормозить и перепроверить цифры. Четверг принесёт неожиданную помощь от коллеги, которого вы недолюбливали. В пятницу лучше не начинать ничего нового — доделывайте старое и уходите домой пораньше.

Телец

Ваша рабочая неделя — про деньги и контроль. В понедельник разберитесь с финансами, во вторник — с отчётами. Среда и четверг тяжёлые: начальство будет придираться к мелочам. Не спорьте, кивайте и делайте по-своему. В пятницу наконец выдохните и получите маленькую, но приятную премию или благодарность.

Близнецы

Рассыплетесь на тысячу дел, но к среде поймёте, что ничего не сделали. Совет на эту неделю: один список из трёх главных задач в день. В четверг возможен конфликт с кем-то болтливым — не ввязывайтесь. Пятница удивит: тот, кто вас бесил всю неделю, неожиданно поможет закрыть важный проект.

Рак

Рабочая неделя вытянет эмоции. В понедельник и вторник всё бесит — не срывайтесь на подчинённых или курьерах. Среда принесёт хорошие новости от старых партнёров. Четверг идеален для переговоров. В пятницу устанете так, что захочется всё бросить. Не бросайте, просто уйдите пораньше и не берите работу на выходные.

Лев

Ваша неделя — время быть на виду. В понедельник и вторник вас заметят и оценят. Среда — день сложных решений. Не тяните, режьте правду-матку. Четверг принесёт неожиданное предложение от руководства. В пятницу вы — звезда, но не перехвалите себя, иначе к вечеру вымотаетесь.

Дева

Всю неделю будете наводить порядок в чужих делах. Понедельник и вторник — разгребайте завалы. Среда — день для отчётов и цифр. В четверг кто-то попросит о помощи — не отказывайте, это вклад в будущее. Пятница подарит чувство выполненного долга и странное удовольствие от того, что вы всё правильно сделали.