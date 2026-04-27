Весы будут метаться между вариантами, а начальство придерётся к Тельцам: гороскоп на рабочую неделю

В конце месяца стоит замереть и прислушаться к себе, чтобы следующий шаг был уверенным. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю.
Овен
Неделя начнётся с рывка — в понедельник и вторник успеете кучу дел. В среду звёзды советуют притормозить и перепроверить цифры. Четверг принесёт неожиданную помощь от коллеги, которого вы недолюбливали. В пятницу лучше не начинать ничего нового — доделывайте старое и уходите домой пораньше.
Телец
Ваша рабочая неделя — про деньги и контроль. В понедельник разберитесь с финансами, во вторник — с отчётами. Среда и четверг тяжёлые: начальство будет придираться к мелочам. Не спорьте, кивайте и делайте по-своему. В пятницу наконец выдохните и получите маленькую, но приятную премию или благодарность.
Близнецы
Рассыплетесь на тысячу дел, но к среде поймёте, что ничего не сделали. Совет на эту неделю: один список из трёх главных задач в день. В четверг возможен конфликт с кем-то болтливым — не ввязывайтесь. Пятница удивит: тот, кто вас бесил всю неделю, неожиданно поможет закрыть важный проект.
Рак
Рабочая неделя вытянет эмоции. В понедельник и вторник всё бесит — не срывайтесь на подчинённых или курьерах. Среда принесёт хорошие новости от старых партнёров. Четверг идеален для переговоров. В пятницу устанете так, что захочется всё бросить. Не бросайте, просто уйдите пораньше и не берите работу на выходные.
Лев
Ваша неделя — время быть на виду. В понедельник и вторник вас заметят и оценят. Среда — день сложных решений. Не тяните, режьте правду-матку. Четверг принесёт неожиданное предложение от руководства. В пятницу вы — звезда, но не перехвалите себя, иначе к вечеру вымотаетесь.
Дева
Всю неделю будете наводить порядок в чужих делах. Понедельник и вторник — разгребайте завалы. Среда — день для отчётов и цифр. В четверг кто-то попросит о помощи — не отказывайте, это вклад в будущее. Пятница подарит чувство выполненного долга и странное удовольствие от того, что вы всё правильно сделали.
Весы
Неделя выборов и сомнений. В понедельник и вторник будете метаться между двумя вариантами — выберите любой, оба ведут к одному. Среда и четверг хороши для командной работы. В пятницу возможна несправедливость: чужую заслугу припишут вам. Не радуйтесь раньше времени — это ловушка, лучше сразу всё прояснить.
Скорпион
Рабочая неделя будет нервной и яркой. В понедельник старые обиды на коллег могут вылезти наружу — не поддавайтесь. Вторник и среда — время для жёстких решений. Четверг принесёт внезапную удачу в деньгах. Пятница выдохнет: вы сделали всё, что могли, и даже больше. Уходите с чистой совестью.
Стрелец
Неделя пролетит как поезд. Понедельник и вторник — сплошная суета, встреча с людьми, куча звонков. Среда — риск переработать и забыть поесть. Не надо. Четверг идеален для поездок и встреч с партнёрами из других городов. В пятницу резко захочется всё бросить и уехать. Не уезжайте, но мысленно запланируйте отпуск.
Козерог
Ваша рабочая неделя — про дисциплину и карьеру. Понедельник и вторник скучные, но важные: бумажки, договоры, регламенты. Среда и четверг — время говорить с начальством. Соберитесь с мыслями и будьте краткими. В пятницу возможна неожиданная благодарность от тех, кто обычно молчит. Конец недели принесёт чувство, что вы заслужили отдых.
Водолей
Неделя творческого хаоса. В понедельник и вторник генерируйте идеи — даже бредовые, среди них есть золотая. Среда: кто-то попытается украсть вашу мысль. Не молчите, но и не скандальте — просто оставьте следы. Четверг и пятница хороши для запуска чего-то нового, но только если вы всё перепроверили. Ваша рассеянность может дорого обойтись.
Рыбы
Рабочая неделя запутает вас в мелочах. Понедельник и вторник кажутся бессмысленными — всё идёт не так. В среду туман рассеивается, и вы видите, кто вас подставил (или просто ошибся). Четверг — день для важных звонков, которые вы боялись сделать. В пятницу — маленькая победа, которой никто не заметит, кроме вас. Отпразднуйте её чашкой хорошего чая.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.