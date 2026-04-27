Овны рванут с места, а Весы застрянут в сомнениях: таро-расклад на понедельник, 27 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Овны рванут с места, а Весы застрянут в сомнениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 27 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Туз Жезлов

Понедельник ударит пробкой энергии. Выскочите из кровати раньше будильника и переделаете кучу дел до обеда. Главное — не тратить запал на ерунду. К вечеру возможна вспышка раздражения: выдохните через счёт до десяти.

Телец

Карта: Четвёрка Пентаклей

День про деньги и контроль. Будете пересчитывать, экономить, отказывать себе в мелочах. Это разумно, но не превращайте понедельник в пытку. Один кофе навынос себе всё же можно разрешить.

Близнецы

Карта: Десятка Мечей

Понедельник начнётся с чувства, что вы уже всё проиграли. Не верьте этому утреннему голосу. Самое страшное случилось только в голове. После обеда станет легче, а к вечеру придёт дурацкое, но работающее решение.

Рак

Карта: Двойка Кубков

Хороший день для переговоров и признаний. Тот, с кем вы давно в напряжении, сегодня пойдёт на контакт. Если одиноки — обратите внимание на коллегу, с которым пересекаетесь у кофемашины.

Лев

Карта: Сила

Понедельник проверит вас на прочность. Кто-то будет давить, провоцировать, лезть не в своё дело. Не отвечайте агрессией. Ваша мягкая настойчивость сегодня работает лучше любого крика. К вечеру получите странное удовольствие от того, что не сорвались.

Дева

Карта: Паж Пентаклей

В понедельник придут мелкие, но приятные поручения. Что-то подписать, куда-то сходить, кому-то переслать. Не ленитесь — эти мелочи сложатся в картинку ближе к пятнице. Идеальный день, чтобы записаться к врачу или в спортзал.

Весы

Карта: Двойка Мечей

Понедельник поставит вас перед выбором. И вы будете его откладывать до самого вечера. Не надо. Просто ткните пальцем в любой вариант — оба приведут в одно и то же место, просто разными дорогами. Решение легче принять на пустой желудок.

Скорпион

Карта: Отшельник

Лучше провести этот понедельник в режиме инкогнито. Меньше разговоров, меньше эмоций, меньше людей. Вечером захочется анализа и списков. Устройте ревизию в телефоне или в шкафу. Тишина сегодня — не враг, а друг.

Стрелец

Карта: Восьмёрка Жезлов

Понедельник пролетит как скорый поезд. Оповещения, звонки, письма, встречи — успевайте поворачиваться. К обеду возникнет риск что-то упустить. Держите перед глазами список из трёх самых важных задач. Остальное подождёт.

Козерог

Карта: Тройка Пентаклей

На работе похвалят. Или заметят ваше старание. Хороший день для командной работы — чужой ум дополнит ваш идеально. Если есть проект, который буксует, покажите его другому человеку. Он увидит то, что вы проглядели.

Водолей

Карта: Звезда

В понедельник проснётся надежда. Давние желания начнут казаться осуществимыми. Запишите их. Прямо сейчас. Мечты имеют свойство исполняться, если у них появляется список. Вечером напишите старому другу — он ответит тёплыми словами.

Рыбы

Карта: Колесница

Понедельник потребует быстрых решений. Тянуть нельзя. Если на перекрёстке стоите — сворачивайте. Если боитесь звонить — набирайте номер. День не прощает раздумий. Зато вечером вы будете гордиться собой, потому что сделали то, на что обычно не решались.