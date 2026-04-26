Близнецы запутаются в мыслях, а Рыбы утонут в иллюзиях: таро-расклад на воскресенье, 26 апреля

Близнецы запутаются в мыслях, а Рыбы утонут в иллюзиях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 26 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь Жезлов

Воскресенье несёт вас вскачь. Не сидите дома — выгорит любая авантюра: от спонтанной поездки до внезапного свидания. К вечеру энергия схлынет, так что все подвиги лучше совершать до обеда.

Телец

Карта: Императрица

День роскоши и удовольствий. Займитесь собой: маска для лица, долгий обед, покупка цветов. Можно и нужно тратить деньги на красивое. К вечеру придут хорошие новости от родных.

Близнецы

Карта: Паж Мечей

Воскресенье запутает в мелочах. В голове будет шумно, захочется всем всё высказать. Лучшее, что можно сделать, — не писать длинных сообщений и не комментировать посты. Займитесь головоломками или чтением.

Рак

Карта: Четвёрка Кубков

Накатит лёгкая апатия. Всё надоело, ничего не хочется. Это нормально для воскресенья. Не заставляйте себя быть продуктивным. Полежите, посмотрите глупое кино. К ужину настроение само выползет из норы.

Лев

Карта: Шестёрка Жезлов

Ваш день триумфа. Вас заметят, похвалят, пригласят. Если вы что-то публиковали в субботу — утром придут восторженные отклики. Вечером возможен разговор, после которого вы почувствуете себя королём.

Дева

Карта: Восьмёрка Пентаклей

Воскресенье пахнет трудом. Вы будете наводить порядок, доделывать отчёты, готовить еду на неделю. И получите от этого странное удовольствие. Вечером награда: чистая квартира и чувство выполненного долга.

Весы

Карта: Тройка Мечей

Осторожно с чувствами. Кто-то может нечаянно вас задеть словом. Не драматизируйте и не выясняйте отношения сегодня. Лучше переключиться на приятное: музыка, прогулка, вкусный чай. Боль пройдёт к завтрашнему утру.

Скорпион

Карта: Девятка Жезлов

Воскресенье будет выматывающим. Кажется, что всё идёт не так, а люди вокруг тупят. Не срывайтесь. Просто признайте: сегодня не ваш день. Лягте пораньше. Завтра всё встанет на свои места.

Стрелец

Карта: Колесо Фортуны

Внезапный поворот. Вам позвонят, напишут или приедут неожиданно. И это окажется удачей. Не планируйте воскресенье поминутно — пусть случится то, что случится. Вечером сбудется маленькое желание.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

Идеальное семейное воскресенье. Встречайтесь с родителями, водите детей в парк, пеките пирог. Деньги тоже будут радовать — можно купить что-то основательное и давно желанное. Вечером — тихая благодарность.

Водолей

Карта: Туз Кубков

Воскресенье принесёт чистую радость. Всё просто: хорошая погода, вкусная еда, приятный разговор. Сделайте кому-то маленький сюрприз без повода. Вечером возможна встреча, которая растопит сердце.

Рыбы

Карта: Луна

День иллюзий и странных снов. Вы будете чувствовать то, чего нет. Не верьте своим подозрениям, не ищите скрытый смысл. Лучшее занятие — творчество или медитация. К ночи тревога уйдёт, и вы уснёте как младенец.