15:44

Перенеси командировку и не надевай чёрное: приметы на 26 апреля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 26 апреля — это день Фомаиды Медуницы. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 26 апреля:

  1. ходить на охоту — вы можете потревожить зайцев, что считается плохой приметой;
  2. засыпать сразу после ужина — можно серьезно заболеть;
  3. отправляться в командировки, путешествия и походы — дорога будет полна проблем;
  4. пить чай и кофе — беды придут в дом;
  5. устраивать шумные вечеринки, пить алкоголь и ругаться;
  6. жениться, делать предложение половинке и ходить на свидания;
  7. покупать дорогие вещи — они будут некачественными;
  8. начинать новые дела и строить планы — ничего не получится;
  9. ссориться со своим возлюбленным, выяснять отношения в семье — разногласия затянутся надолго;
  10. надевать чёрное — это притянет нечистую силу.

Народные приметы на 26 апреля:

  1. лягушки квакают — пора сеять овес;
  2. звёзды на небе — к хорошему урожаю;
  3. много желудей — год будет урожайным, но холодным;
  4. дубы зацвели — к жаркому лету;
  5. распустились жёлтые первоцветы — к теплу;
  6. зацвела ива — холода не придут долго;
  7. кукование кукушки — к долгому потеплению.
743
Хобби приметы