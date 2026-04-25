Перенеси командировку и не надевай чёрное: приметы на 26 апреля

В народном календаре 26 апреля — это день Фомаиды Медуницы. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 26 апреля:
- ходить на охоту — вы можете потревожить зайцев, что считается плохой приметой;
- засыпать сразу после ужина — можно серьезно заболеть;
- отправляться в командировки, путешествия и походы — дорога будет полна проблем;
- пить чай и кофе — беды придут в дом;
- устраивать шумные вечеринки, пить алкоголь и ругаться;
- жениться, делать предложение половинке и ходить на свидания;
- покупать дорогие вещи — они будут некачественными;
- начинать новые дела и строить планы — ничего не получится;
- ссориться со своим возлюбленным, выяснять отношения в семье — разногласия затянутся надолго;
- надевать чёрное — это притянет нечистую силу.
Народные приметы на 26 апреля:
- лягушки квакают — пора сеять овес;
- звёзды на небе — к хорошему урожаю;
- много желудей — год будет урожайным, но холодным;
- дубы зацвели — к жаркому лету;
- распустились жёлтые первоцветы — к теплу;
- зацвела ива — холода не придут долго;
- кукование кукушки — к долгому потеплению.