Овны притормозят в конфликтах, а Рыбы найдут волшебство: гороскоп на выходные

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные рвут вас наружу, но лучше чуть притормозить. Суббота отлично подходит для активного отдыха или спорта. А вот в воскресенье звёзды советуют не лезть в конфликты — даже если вы 100% правы. Вечером кто-то из близких удивит приятным сюрпризом.

Телец

Субботнее утро проведите в своё удовольствие: долгий завтрак, минимум людей. Во второй половине дня возможны приятные хлопоты по дому. В воскресенье неожиданно потянет на встречи со старыми друзьями — не отказывайте себе. А вот крупные траты лучше отложить на понедельник.

Близнецы

В субботу вас потянет на тусовки и новые знакомства. Но не распыляйтесь: одна случайная встреча может затянуться на весь вечер и оказаться судьбоносной. В воскресенье лучше выдохнуть и побыть одному. Отличный день, чтобы разобрать завалы в телефоне и просто полениться.

Рак

Суббота — день семьи. Зовите родных, готовьте что-то вкусное, смотрите кино. Эмоции будут бить ключом, но в хорошем смысле. В воскресенье возможна лёгкая тревожность — не накручивайте себя. Прогулка или разговор с подругой снимут всё как рукой.

Лев

Выходные созданы для того, чтобы быть в центре внимания. Суббота хороша для свиданий и походов в гости. Не стесняйтесь хвастаться — сегодня вами восхищаются даже те, кто обычно молчит. В воскресенье позвольте себе побыть красивым бездельником. И да, кто-то вам завидует, не обращайте внимания.

Дева

Суббота — идеальное время навести порядок: в доме, в голове, в списке дел. Но без фанатизма, иначе вымотаетесь до воскресенья. В воскресенье звёзды разрешают вам ничего не делать. Лежите, читайте, смотрите сериалы. Вечером напишет человек, о котором вы давно забыли.