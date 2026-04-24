Овны притормозят в конфликтах, а Рыбы найдут волшебство: гороскоп на выходные

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.
Овен
Выходные рвут вас наружу, но лучше чуть притормозить. Суббота отлично подходит для активного отдыха или спорта. А вот в воскресенье звёзды советуют не лезть в конфликты — даже если вы 100% правы. Вечером кто-то из близких удивит приятным сюрпризом.
Телец
Субботнее утро проведите в своё удовольствие: долгий завтрак, минимум людей. Во второй половине дня возможны приятные хлопоты по дому. В воскресенье неожиданно потянет на встречи со старыми друзьями — не отказывайте себе. А вот крупные траты лучше отложить на понедельник.
Близнецы
В субботу вас потянет на тусовки и новые знакомства. Но не распыляйтесь: одна случайная встреча может затянуться на весь вечер и оказаться судьбоносной. В воскресенье лучше выдохнуть и побыть одному. Отличный день, чтобы разобрать завалы в телефоне и просто полениться.
Рак
Суббота — день семьи. Зовите родных, готовьте что-то вкусное, смотрите кино. Эмоции будут бить ключом, но в хорошем смысле. В воскресенье возможна лёгкая тревожность — не накручивайте себя. Прогулка или разговор с подругой снимут всё как рукой.
Лев
Выходные созданы для того, чтобы быть в центре внимания. Суббота хороша для свиданий и походов в гости. Не стесняйтесь хвастаться — сегодня вами восхищаются даже те, кто обычно молчит. В воскресенье позвольте себе побыть красивым бездельником. И да, кто-то вам завидует, не обращайте внимания.
Дева
Суббота — идеальное время навести порядок: в доме, в голове, в списке дел. Но без фанатизма, иначе вымотаетесь до воскресенья. В воскресенье звёзды разрешают вам ничего не делать. Лежите, читайте, смотрите сериалы. Вечером напишет человек, о котором вы давно забыли.
Весы
Суббота полна соблазнов — захочется и в кино, и в кафе, и шопинг устроить. Выберите что-то одно, иначе устанете. В воскресенье возможен неловкий разговор с близким. Не уходите от темы, лучше мягко расставьте точки. Зато вечером получите неожиданный комплимент.
Скорпион
Выходные будут яркими, но нервными. В субботу старые обиды могут неожиданно всплыть — не поддавайтесь. Лучше переключитесь на что-то физическое: прогулка, танцы, уборка. В воскресенье проснётся желание кому-то отомстить. Не надо. Напишите лучше пост в соцсетях — выскажетесь и успокоитесь.
Стрелец
Суббота рвётся в приключения. Спонтанные поездки, встречи с утра до ночи — это ваш день. Есть риск перебрать с эмоциями (или алкоголем), знайте меру. В воскресенье резко захочется домой и под одеяло. И это нормально. Дайте себе день тишины — понедельник подождёт.
Козерог
Суббота — про деньги и порядок. Самое время сесть с калькулятором и понять, куда ушла зарплата. Скучно, но полезно. В воскресенье звёзды советуют не работать (да, даже вам). Встретьтесь с друзьями или позвоните родителям. Вечером возможна очень правильная и полезная лень.
Водолей
Суббота создана для чудачеств. Делайте то, что другие назовут странным: рисуйте, гуляйте ночью, смотрите старые фильмы. В воскресенье неожиданно нагрянут гости или позовут в гости — не отказывайтесь. Именно там вас ждёт что-то важное. И да, не теряйте телефон.
Рыбы
Выходные пройдут под знаком «хочу всё и сразу». В субботу тянет на искусство, красоту, приятные бессмысленности — сдайтесь этому. А вот в воскресенье будьте осторожнее: велик риск поссориться с кем-то из-за ерунды. Выход — юмор и ещё раз юмор. К вечеру всё наладится и даже будет немного волшебства.
- Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.