Не ходи в неопрятной одежде и не делись планами: приметы на 25 апреля

В народном календаре 25 апреля — это день Василия Парильщика. Солнце начинало сильно светить и «парить» землю. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 25 апреля:
- ругаться, сквернословить, конфликтовать и ссориться с людьми — это приведёт к череде проблем;
- убираться в комнатах — домовой будет мстить и строить козни;
- ходить неумытым, в грязной, неопрятной одежде — проблемы долго не решатся, а уже решённые вновь вернутся;
- делиться планами, мечтами и надеждами — всё обернётся наоборот;
- знакомиться с людьми — встречи ни к чему хорошему не приведут;
- ходить на охоту и рыбалку — вы можете попасть в беду.
Народные приметы на 25 апреля:
- дождь — начало мая будет сырым;
- тёплая погода — к хорошему урожаю;
- утром холодно и весь день сухо — к сухому лету;
- заморозки — к неурожаю;
- распушилась ива — заморозков больше не будет;
- цветёт верба — к теплу;
- маргаритки наклонились к земле — скоро придёт ненастье;
- много еловых шишек — к урожаю хлеба.