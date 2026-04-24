Не ходи в неопрятной одежде и не делись планами: приметы на 25 апреля

В народном календаре 25 апреля — это день Василия Парильщика. Солнце начинало сильно светить и «парить» землю. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 25 апреля:

  1. ругаться, сквернословить, конфликтовать и ссориться с людьми — это приведёт к череде проблем;
  2. убираться в комнатах — домовой будет мстить и строить козни;
  3. ходить неумытым, в грязной, неопрятной одежде — проблемы долго не решатся, а уже решённые вновь вернутся;
  4. делиться планами, мечтами и надеждами — всё обернётся наоборот;
  5. знакомиться с людьми — встречи ни к чему хорошему не приведут;
  6. ходить на охоту и рыбалку — вы можете попасть в беду.

Народные приметы на 25 апреля:

  1. дождь — начало мая будет сырым;
  2. тёплая погода — к хорошему урожаю;
  3. утром холодно и весь день сухо — к сухому лету;
  4. заморозки — к неурожаю;
  5. распушилась ива — заморозков больше не будет;
  6. цветёт верба — к теплу;
  7. маргаритки наклонились к земле — скоро придёт ненастье;
  8. много еловых шишек — к урожаю хлеба.
