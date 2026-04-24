Тамара Глоба рассказала, кому в конце апреля предстоит важный разговор и неожиданные повороты

Финальная неделя апреля станет для Близнецов временем крутых перемен и серьёзных решений. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба, добавив, что этот период потребует от знака максимум гибкости.

Главный тренд — завершение затянувшихся проектов: всё, что висело неделями, наконец сдвинется с мёртвой точки. В любви звёзды советуют не прятаться за маской беззаботности. Идеальное время для сложного, но важного диалога. Одиноким Близнецам Глоба обещает интересное знакомство в неожиданном месте — в поездке, на учёбе или через общих друзей.

В финансах — спокойно, но без расслабления: возможны мелкие незапланированные траты. Астролог рекомендует не начинать глобальных проектов до мая и воздержаться от импульсивных покупок. Главный совет на конец апреля — не распыляться, довериться интуиции и поберечь нервную систему. В май Близнецы войдут обновлёнными и с лёгким сердцем.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.