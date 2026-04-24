Тельцы разгребут завалы, а Весы получат неожиданный бонус: таро-расклад на пятницу, 24 апреля

Тельцы разгребут завалы, а Весы получат неожиданный бонуса. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 24 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Туз Жезлов

Пятница подстегнёт вашу энергию. Старые дела, которые вы откладывали, вдруг начнут решаться сами собой. Утро лучше посвятить физической активности, а после обеда вас ждёт неожиданное предложение. Осторожнее с деньгами — желание купить всё и сразу будет огромным.

Телец

Карта: Пятёрка Пентаклей

Возможны мелкие бытовые неурядицы. Ваш обычный запас терпения может дать трещину. Не планируйте на пятницу крупных покупок и не соглашайтесь на авантюры с инвестициями. Зато вечер отлично подходит для уборки или наведения порядка в документах — это успокоит нервы.

Близнецы

Карта: Влюблённые

Это день выбора. Вы окажетесь между желанием устроить праздник и необходимостью работать. Постарайтесь делегировать задачи. В личном плане возможна встреча «внезапно». Если к вечеру вам захочется кому-то написать первым — пишите, это судьбоносное сообщение.

Рак

Карта: Луна

Интуиция зашкаливает, но фон будет тревожным. Вам будет казаться, что коллеги или друзья что-то недоговаривают. Не устраивайте скандалов на пустом месте — информация раскроется в субботу утром. Лучшее занятие — прогулка в одиночестве.

Лев

Карта: Солнце

Ваш день! Вас ждёт признание заслуг. Если вы ждали ответа от начальства или одобрения проекта — получите его именно в пятницу вечером. Идеально подходит для смены имиджа: новая стрижка или даже просто яркий аксессуар притянут удачу.

Дева

Карта: Отшельник

Пятница пройдёт под знаком «делай сам». Помощи ждать неоткуда, но она и не нужна: вы справитесь быстрее всех. Не ввязывайтесь в корпоративные посиделки, если не хотите. Лучше пораньше уйти домой и заняться хобби. Вечером придут мысли о смене работы, но не торопитесь.

Весы

Карта: Справедливость

Кармический день. Всё, что вы сделаете сегодня, вернётся бумерангом в ближайший понедельник. Будьте аккуратны со словами. Финансовые вопросы решатся в вашу пользу, но только если вы не хитрите. Одинокие Весы встретят человека, который будет выглядеть неказисто, но окажется очень обеспеченным.

Скорпион

Карта: Смерть (Трансформация)

Не пугайтесь, смерти не будет. А вот старые обиды и отношения, которые тянут вас вниз, в пятницу окончательно уйдут в прошлое. Возможно, вы случайно удалите старый номер телефона или порвёте давнюю вещь. Освободите место для нового.

Стрелец

Карта: Колесница

Быстрая поездка неизбежна. Если вы за рулём, будьте вдвойне внимательны — гороскоп предупреждает о спешке на дорогах. В работе ждите резких указаний сверху. Успеть всё и везде поможет чёткий список дел (без списка вы прокрастинируете до вечера).

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

Пятница ударит по семейным ценностям. Кто-то из старших родственников (или начальника) решит вас «воспитывать». Не спорьте, кивайте и делайте по-своему. Финансово день стабилен, но могут потребоваться незапланированные траты на еду или подарки.

Водолей

Карта: Звезда

Вдохновение придёт внезапно. Отличный день для творчества: пишите, рисуйте, генерируйте идеи. В общении с друзьями возможна путаница (перепутаете время встречи или место). Вечером наберитесь смелости и сделайте то, что давно боялись: запишитесь к врачу или признайтесь в чувствах.

Рыбы

Карта: Туз Кубков

День, полный иллюзий. Вас будет тянуть на сладкое и фильмы. На работе возможна ситуация, когда вашу гениальную идею припишет себе коллега. Не злитесь, сегодняшняя прибыль придет к вам окольными путями. Отличный момент для благотворительности (даже мелкой).