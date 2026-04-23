Овнов ждёт уютный вечер с близким, а Водолеи охладят пыл: таро-расклад на четверг, 23 апреля

Овны проведут тёплый и романтический вечер со второй половинкой, а Водолеи наконец перестанут дуться на партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 23 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Королева Пентаклей): обещает уютный вечер с домашней едой и просмотром фильма. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на утреннюю панику из-за забытой рабочей задачи. Здоровье (Маг): говорит о том, что вы сами знаете, чего хочет ваше тело.

Телец

Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из неловкой ситуации в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает новую идею, которая придёт в голову совершенно неожиданно. Здоровье (Луна перевёрнутая): обещает, что странные симптомы, которые вас пугали, окажутся накопившейся обычной усталостью.

Близнецы

Любовь (Иерофант перевёрнутая): говорит о желании нарушить правила в отношениях. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на неожиданное решение начальства, которое изменит вашу рабочую неделю. Здоровье (Смерть): символизирует конец затяжной простуды.

Рак

Любовь (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): предрекает, что партнёр будет тянуть с ответом на важный вопрос. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): обещает идеальную атмосферу в коллективе. Здоровье (Сила): говорит о выносливости вашего тела.

Лев

Любовь (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на конец периода, когда вам казалось, что партнёр вас не понимает. Профессиональная сфера (Паж Кубков): символизирует приятное известие от клиента или коллеги, от которого вы улыбнётесь. Здоровье (Солнце перевёрнутая): предрекает лёгкую хандру и уныние. Вам помогут прогулки на свежем воздухе и вкусная еда.

Дева

Любовь (Колесница): обещает стремительный поворот в личной жизни. Кто-то сделает первый шаг, которого вы ждали месяцами. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): говорит о неприятном, но коротком разговоре с коллегой. Здоровье (Звезда): указывает на внутреннее спокойствие и безмятежность.

Весы

Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует совместную поездку или хотя бы планирование отпуска вдвоём. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): предрекает, что вы наконец поймёте, кто из коллег ваш союзник. Здоровье (Башня перевёрнутая): обещает, что падение с велосипеда или лыж не случится, будьте спокойны.

Скорпион

Любовь (Повешенный): говорит о том, что сегодня лучше не принимать важных решений в отношениях — подождите до завтра. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на возвращение к старому проекту, который вы бросили. Здоровье (Жрица): символизирует день, когда интуиция подскажет, чего именно не хватает организму.

Стрелец

Любовь (Король Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не спорить с партнёром, это может привести к крупной ссоре. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): обещает стабильность в работе. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдения правильного образа жизни.

Козерог

Любовь (Маг): указывает на вашу способность очаровать партнёра одним сообщением или взглядом. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): символизирует быстрые решения и мгновенные ответы на письма. Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.

Водолей

Любовь (Смерть перевёрнутая): обещает, что вы наконец перестанете прокручивать в голове ссору трёхмесячной давности. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о самостоятельности: сегодня вы справитесь без чужой помощи. Здоровье (Справедливость): указывает, что вам пора объективно взглянуть на состояние своего организма.

Рыбы