Овнов ждёт уютный вечер с близким, а Водолеи охладят пыл: таро-расклад на четверг, 23 апреля

Овны проведут тёплый и романтический вечер со второй половинкой, а Водолеи наконец перестанут дуться на партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 23 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Королева Пентаклей): обещает уютный вечер с домашней едой и просмотром фильма.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на утреннюю панику из-за забытой рабочей задачи.
- Здоровье (Маг): говорит о том, что вы сами знаете, чего хочет ваше тело.
Телец
- Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из неловкой ситуации в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает новую идею, которая придёт в голову совершенно неожиданно.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): обещает, что странные симптомы, которые вас пугали, окажутся накопившейся обычной усталостью.
Близнецы
- Любовь (Иерофант перевёрнутая): говорит о желании нарушить правила в отношениях.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на неожиданное решение начальства, которое изменит вашу рабочую неделю.
- Здоровье (Смерть): символизирует конец затяжной простуды.
Рак
- Любовь (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): предрекает, что партнёр будет тянуть с ответом на важный вопрос.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): обещает идеальную атмосферу в коллективе.
- Здоровье (Сила): говорит о выносливости вашего тела.
Лев
- Любовь (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на конец периода, когда вам казалось, что партнёр вас не понимает.
- Профессиональная сфера (Паж Кубков): символизирует приятное известие от клиента или коллеги, от которого вы улыбнётесь.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): предрекает лёгкую хандру и уныние. Вам помогут прогулки на свежем воздухе и вкусная еда.
Дева
- Любовь (Колесница): обещает стремительный поворот в личной жизни. Кто-то сделает первый шаг, которого вы ждали месяцами.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): говорит о неприятном, но коротком разговоре с коллегой.
- Здоровье (Звезда): указывает на внутреннее спокойствие и безмятежность.
Весы
- Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует совместную поездку или хотя бы планирование отпуска вдвоём.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): предрекает, что вы наконец поймёте, кто из коллег ваш союзник.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): обещает, что падение с велосипеда или лыж не случится, будьте спокойны.
Скорпион
- Любовь (Повешенный): говорит о том, что сегодня лучше не принимать важных решений в отношениях — подождите до завтра.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): указывает на возвращение к старому проекту, который вы бросили.
- Здоровье (Жрица): символизирует день, когда интуиция подскажет, чего именно не хватает организму.
Стрелец
- Любовь (Король Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не спорить с партнёром, это может привести к крупной ссоре.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): обещает стабильность в работе.
- Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдения правильного образа жизни.
Козерог
- Любовь (Маг): указывает на вашу способность очаровать партнёра одним сообщением или взглядом.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): символизирует быстрые решения и мгновенные ответы на письма.
- Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.
Водолей
- Любовь (Смерть перевёрнутая): обещает, что вы наконец перестанете прокручивать в голове ссору трёхмесячной давности.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о самостоятельности: сегодня вы справитесь без чужой помощи.
- Здоровье (Справедливость): указывает, что вам пора объективно взглянуть на состояние своего организма.
Рыбы
- Любовь (Туз Мечей): символизирует ясность: недопонимание с партнёром рассеется за один разговор.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает, что новую идею начальство и коллеги встретят без энтузиазма.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): обещает, что сегодня лучше не садиться за руль, если вы не выспались.