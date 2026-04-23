Не ходи в лес и присмотрись к закату: приметы на 24 апреля

24 апреля в народном календаре отмечают день Антипа Водогона. Считалось, что именно к этому времени половодье достигает максимума. Рассказываем о связанных с датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 24 апреля:
- ходить в лес — можно встретить голодного и злого хищника;
- колоть дрова — лесные духи обидятся и навлекут беду на домашних животных;
- заниматься рукоделием — вещь быстро испортится;
- мыть окна — в них будут заглядывать злые духи;
- сажать и пересаживать растения — они не приживутся и погибнут;
- сквернословить, сплетничать, наговаривать на других и делать зло — всё это вернётся;
- удалять зубы.
Народные приметы на 24 апреля:
- если реки ещё не вскрылись, жди неурожай;
- облака сбиваются в тучи — будет сильный дождь;
- заморозки сулят урожай груздей;
- красный восход предвещает усиление ветра;
- сухой день — к плохому урожаю зерна;
- если ива распушилась, заморозков больше не будет;
- дождь обещал хороший урожай грибов.