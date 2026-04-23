10:02

Не ходи в лес и присмотрись к закату: приметы на 24 апреля

  1. Зодиак
Автор:

24 апреля в народном календаре отмечают день Антипа Водогона. Считалось, что именно к этому времени половодье достигает максимума. Рассказываем о связанных с датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 24 апреля:

  1. ходить в лес — можно встретить голодного и злого хищника;
  2. колоть дрова — лесные духи обидятся и навлекут беду на домашних животных;
  3. заниматься рукоделием — вещь быстро испортится;
  4. мыть окна — в них будут заглядывать злые духи;
  5. сажать и пересаживать растения — они не приживутся и погибнут;
  6. сквернословить, сплетничать, наговаривать на других и делать зло — всё это вернётся;
  7. удалять зубы.

Народные приметы на 24 апреля:

  1. если реки ещё не вскрылись, жди неурожай;
  2. облака сбиваются в тучи — будет сильный дождь;
  3. заморозки сулят урожай груздей;
  4. красный восход предвещает усиление ветра;
  5. сухой день — к плохому урожаю зерна;
  6. если ива распушилась, заморозков больше не будет;
  7. дождь обещал хороший урожай грибов.
409
Хобби приметы