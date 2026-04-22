Овнов закружит в любовном треугольнике, а Девы будут скупы на эмоции: таро-расклад на среду, 22 апреля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Овнов закружит в любовном треугольнике, а Девы будут скупы на эмоции: таро-расклад на среду, 22 апреля
10:40
10:40

Овнов закружит в любовном треугольнике, а Девы будут скупы на эмоции: таро-расклад на среду, 22 апреля

Овнов закружит в любовном треугольнике, а Девы будут скупы на эмоции: таро-расклад на среду, 22 апреля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Овны будут умело лавировать между двумя ухажёрами, а Девы эмоционально отстранятся от партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 22 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует умение лавировать между двумя поклонниками или между работой и свиданием.
  2. Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает слёзы и разочарование из-за несправедливого замечания начальника.
  3. Здоровье (Тройка Жезлов): обещает, что простуда пройдёт быстро и без осложнений.

Телец

  1. Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает, что правда в отношениях всплывёт и вы не сможете долго скрывать скелеты в шкафу.
  2. Профессиональная сфера (Иерофант): говорит о необходимости подписать бумаги, которые вы откладывали три недели.
  3. Здоровье (Шестёрка Жезлов): символизирует победу над ленью — вы наконец дойдёте до спортзала.

Близнецы

  1. Любовь (Паж Пентаклей): обещает практичный подарок. Возможно, партнёр купит то, о чём вы говорили месяц назад.
  2. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше не садиться за руль рабочей машины.
  3. Здоровье (Императрица): говорит о желании съесть что-то калорийное и не жалеть об этом.

Рак

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на склонность драматизировать из-за того, что партнёр не поставил смайлик в сообщении.
  2. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не обещать клиентам то, что вы не можете выполнить.
  3. Здоровье (Восьмёрка Мечей): обещает, что головная боль пройдёт.

Лев

  1. Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в старом знакомом, который внезапно дал о себе знать.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о щедром клиенте или премии, о которой вы не просили.
  3. Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность и необоснованные страхи.

Дева

  1. Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует вашу эмоциональную скупость.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): обещает, что новый проект резко взлетит и подарит вам успех.
  3. Здоровье (Смерть перевёрнутая): предрекает, что выздоровление затянется.

Весы

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сбежать от партнёра на часок и посвятить это время себе.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на момент прозрения — вы поймёте, кто из коллег вам враг.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Король Кубков): обещает вечер, полный откровений и тёплых слов.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает чувство, что вы всё делаете не так в своей работе.
  3. Здоровье (Звезда): говорит о том, что организм сам восстановится, если вы просто выспитесь и отдохнёте.

Стрелец

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): указывает на разговор с партнёром, который будет похож на допрос с пристрастием.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение. Вы сдадите работу, по которой уже были просрочены все дедлайны.
  3. Здоровье (Умеренность): обещает, что один день без диеты не убьёт ваши достижения.

Козерог

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает, что вы забудете что-то важное о партнёре и он на вас затаит обиду.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит об ошибке в отчёте из-за спешки.
  3. Здоровье (Башня): указывает на риск поскользнуться на ровном месте.

Водолей

  1. Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение уехать за город вдвоём прямо сейчас.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает, что посеянное неделю назад начнёт прорастать уже сегодня.
  3. Здоровье (Жрица): предрекает, что ваша интуиция подскажет, чего не хватает организму.

Рыбы

  1. Любовь (Тройка Кубков): говорит о весёлом вечере в компании друзей, где партнёр будет смотреть только на вас.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на сплетни, которые лучше пропустить мимо ушей.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда вы будете чувствовать себя ослабленно.
