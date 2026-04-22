Овнов закружит в любовном треугольнике, а Девы будут скупы на эмоции: таро-расклад на среду, 22 апреля

Овны будут умело лавировать между двумя ухажёрами, а Девы эмоционально отстранятся от партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 22 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует умение лавировать между двумя поклонниками или между работой и свиданием. Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает слёзы и разочарование из-за несправедливого замечания начальника. Здоровье (Тройка Жезлов): обещает, что простуда пройдёт быстро и без осложнений.

Телец

Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает, что правда в отношениях всплывёт и вы не сможете долго скрывать скелеты в шкафу. Профессиональная сфера (Иерофант): говорит о необходимости подписать бумаги, которые вы откладывали три недели. Здоровье (Шестёрка Жезлов): символизирует победу над ленью — вы наконец дойдёте до спортзала.

Близнецы

Любовь (Паж Пентаклей): обещает практичный подарок. Возможно, партнёр купит то, о чём вы говорили месяц назад. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше не садиться за руль рабочей машины. Здоровье (Императрица): говорит о желании съесть что-то калорийное и не жалеть об этом.

Рак

Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на склонность драматизировать из-за того, что партнёр не поставил смайлик в сообщении. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не обещать клиентам то, что вы не можете выполнить. Здоровье (Восьмёрка Мечей): обещает, что головная боль пройдёт.

Лев

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в старом знакомом, который внезапно дал о себе знать. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о щедром клиенте или премии, о которой вы не просили. Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность и необоснованные страхи.

Дева

Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует вашу эмоциональную скупость. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): обещает, что новый проект резко взлетит и подарит вам успех. Здоровье (Смерть перевёрнутая): предрекает, что выздоровление затянется.

Весы

Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сбежать от партнёра на часок и посвятить это время себе. Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на момент прозрения — вы поймёте, кто из коллег вам враг. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Король Кубков): обещает вечер, полный откровений и тёплых слов. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает чувство, что вы всё делаете не так в своей работе. Здоровье (Звезда): говорит о том, что организм сам восстановится, если вы просто выспитесь и отдохнёте.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Мечей): указывает на разговор с партнёром, который будет похож на допрос с пристрастием. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение. Вы сдадите работу, по которой уже были просрочены все дедлайны. Здоровье (Умеренность): обещает, что один день без диеты не убьёт ваши достижения.

Козерог

Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает, что вы забудете что-то важное о партнёре и он на вас затаит обиду. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит об ошибке в отчёте из-за спешки. Здоровье (Башня): указывает на риск поскользнуться на ровном месте.

Водолей

Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение уехать за город вдвоём прямо сейчас. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает, что посеянное неделю назад начнёт прорастать уже сегодня. Здоровье (Жрица): предрекает, что ваша интуиция подскажет, чего не хватает организму.

Рыбы