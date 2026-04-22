Овнов закружит в любовном треугольнике, а Девы будут скупы на эмоции: таро-расклад на среду, 22 апреля

Овны будут умело лавировать между двумя ухажёрами, а Девы эмоционально отстранятся от партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 22 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует умение лавировать между двумя поклонниками или между работой и свиданием.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает слёзы и разочарование из-за несправедливого замечания начальника.
- Здоровье (Тройка Жезлов): обещает, что простуда пройдёт быстро и без осложнений.
Телец
- Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): указывает, что правда в отношениях всплывёт и вы не сможете долго скрывать скелеты в шкафу.
- Профессиональная сфера (Иерофант): говорит о необходимости подписать бумаги, которые вы откладывали три недели.
- Здоровье (Шестёрка Жезлов): символизирует победу над ленью — вы наконец дойдёте до спортзала.
Близнецы
- Любовь (Паж Пентаклей): обещает практичный подарок. Возможно, партнёр купит то, о чём вы говорили месяц назад.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): предрекает, что сегодня лучше не садиться за руль рабочей машины.
- Здоровье (Императрица): говорит о желании съесть что-то калорийное и не жалеть об этом.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков): указывает на склонность драматизировать из-за того, что партнёр не поставил смайлик в сообщении.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не обещать клиентам то, что вы не можете выполнить.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): обещает, что головная боль пройдёт.
Лев
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование в старом знакомом, который внезапно дал о себе знать.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о щедром клиенте или премии, о которой вы не просили.
- Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность и необоснованные страхи.
Дева
- Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует вашу эмоциональную скупость.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): обещает, что новый проект резко взлетит и подарит вам успех.
- Здоровье (Смерть перевёрнутая): предрекает, что выздоровление затянется.
Весы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сбежать от партнёра на часок и посвятить это время себе.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей перевёрнутая): указывает на момент прозрения — вы поймёте, кто из коллег вам враг.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Король Кубков): обещает вечер, полный откровений и тёплых слов.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает чувство, что вы всё делаете не так в своей работе.
- Здоровье (Звезда): говорит о том, что организм сам восстановится, если вы просто выспитесь и отдохнёте.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Мечей): указывает на разговор с партнёром, который будет похож на допрос с пристрастием.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует облегчение. Вы сдадите работу, по которой уже были просрочены все дедлайны.
- Здоровье (Умеренность): обещает, что один день без диеты не убьёт ваши достижения.
Козерог
- Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает, что вы забудете что-то важное о партнёре и он на вас затаит обиду.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит об ошибке в отчёте из-за спешки.
- Здоровье (Башня): указывает на риск поскользнуться на ровном месте.
Водолей
- Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение уехать за город вдвоём прямо сейчас.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает, что посеянное неделю назад начнёт прорастать уже сегодня.
- Здоровье (Жрица): предрекает, что ваша интуиция подскажет, чего не хватает организму.
Рыбы
- Любовь (Тройка Кубков): говорит о весёлом вечере в компании друзей, где партнёр будет смотреть только на вас.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на сплетни, которые лучше пропустить мимо ушей.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда вы будете чувствовать себя ослабленно.