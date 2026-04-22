Перенеси помолвку и отложи рукоделие: приметы на 23 апреля

В народном календаре 23 апреля — день Терентия Маревного, когда принято почитать святого мученика, жившего в III веке. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 23 апреля:
- заниматься рукоделием или тяжёлым трудом;
- ссориться и сквернословить;
- пользоваться острыми предметами;
- вступать в новые отношения, устраивать помолвки или свадьбы;
- охотиться на птиц и рубить деревья;
- пить алкоголь;
- много шутить и громко смеяться.
Народные приметы на 23 апреля:
- дымка в солнечную погоду обещает хороший урожай пшеницы;
- дует сильный ветер — придётся заново пахать и сеять;
- на орешнике появились серёжки — к тёплой погоде;
- звёздное небо ночью сулит богатый урожай овощей.