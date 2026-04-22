Перенеси помолвку и отложи рукоделие: приметы на 23 апреля

В народном календаре 23 апреля — день Терентия Маревного, когда принято почитать святого мученика, жившего в III веке. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 23 апреля:

  1. заниматься рукоделием или тяжёлым трудом;
  2. ссориться и сквернословить;
  3. пользоваться острыми предметами;
  4. вступать в новые отношения, устраивать помолвки или свадьбы;
  5. охотиться на птиц и рубить деревья;
  6. пить алкоголь;
  7. много шутить и громко смеяться. 

Народные приметы на 23 апреля:

  1. дымка в солнечную погоду обещает хороший урожай пшеницы;
  2. дует сильный ветер — придётся заново пахать и сеять;
  3. на орешнике появились серёжки — к тёплой погоде;
  4. звёздное небо ночью сулит богатый урожай овощей.
