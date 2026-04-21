Не дари людям ерунду и красуйся только в своих вещах: приметы на 22 апреля

В православии 22 апреля чтят архимандрита Вадима Персидского. В народе день прозвали Ключником: считалось, что в это время нужно очищать источники и набирать воду, которая придаёт сил и здоровья. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 22 апреля:

  1. сидеть на подоконнике, особенно незамужним девушкам;
  2. дарить бесполезные вещи;
  3. накрывать стол дырявой скатертью;
  4. смотреться в одно зеркало вдвоём;
  5. носить чужие одежду и аксессуары;
  6. давать деньги в долг.

Народные приметы на 22 апреля:

  1. солнце всходит с блёклыми бликами — следующие сутки пройдут без осадков;
  2. ветер и туман сулят урожайный год;
  3. по небу плывут синие облака — ближайшие дни будут тёплыми и дождливыми;
  4. ночью хорошо видны звёзды — к хорошему урожаю пшеницы;
  5. берёза даёт много сока — лето будет дождливым.
