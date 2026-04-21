Не дари людям ерунду и красуйся только в своих вещах: приметы на 22 апреля

В православии 22 апреля чтят архимандрита Вадима Персидского. В народе день прозвали Ключником: считалось, что в это время нужно очищать источники и набирать воду, которая придаёт сил и здоровья. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 22 апреля:
- сидеть на подоконнике, особенно незамужним девушкам;
- дарить бесполезные вещи;
- накрывать стол дырявой скатертью;
- смотреться в одно зеркало вдвоём;
- носить чужие одежду и аксессуары;
- давать деньги в долг.
Народные приметы на 22 апреля:
- солнце всходит с блёклыми бликами — следующие сутки пройдут без осадков;
- ветер и туман сулят урожайный год;
- по небу плывут синие облака — ближайшие дни будут тёплыми и дождливыми;
- ночью хорошо видны звёзды — к хорошему урожаю пшеницы;
- берёза даёт много сока — лето будет дождливым.