С Козерогов спадут розовые очки, а Стрельцы поплатятся здоровьем: таро-расклад на вторник, 21 апреля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Козероги примут правду о партнёре и снимут розовые очки, а Стрельцов ждут разрушающие перемены в области здоровья. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 21 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Двойка Жезлов): символизирует совместное планирование будущего.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из затяжного конфликта с коллегой.
  3. Здоровье (Колесница): обещает хорошее физическое состояние, но предупреждает — не переоценивайте себя.

Телец

  1. Любовь (Семёрка Мечей): предрекает попытку скрыть что-то от партнёра. Но правда всё равно станет явной.
  2. Профессиональная сфера (Император): говорит о строгом, но справедливом начальнике.
  3. Здоровье (Луна): символизирует бессонницу из-за переживаний.

Близнецы

  1. Любовь (Королева Жезлов): говорит о харизматичном и обаятельном партнёре, за которым хочется следовать.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на упущенную возможность в карьере.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Тройка Жезлов): символизирует расширение горизонтов в отношениях: совместная поездка или новые планы.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает самостоятельность в работе.
  3. Здоровье (Звезда): указывает на спокойствие и восстановление сил.

Лев

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): обещает стремительное выяснение отношений.
  2. Профессиональная сфера (Туз Кубков): говорит о новом проекте, который вы полюбите с первого взгляда.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает мелкую ссору на пустом месте.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей перевёрнутая): указывает на несправедливое решение начальства, но вам лучше промолчать.
  3. Здоровье (Умеренность): говорит о балансе. Старайтесь не переедать на ночь.

Весы

  1. Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует спокойный, размеренный день в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание всё бросить и уйти. Постарайтесь серьёзно обдумать этот шаг.
  3. Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над вредными привычками — вы их победите.

Скорпион

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает день, когда вы забудете о важной дате, но партнёр простит.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): говорит о неожиданном предложении, от которого трудно отказаться.
  3. Здоровье (Справедливость): символизирует, что сегодня вам будет воздаваться по заслугам. Если переели, то ощутите сильную тяжесть в животе.

Стрелец

  1. Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность в паре.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): указывает на гармонию в коллективе.
  3. Здоровье (Башня): говорит о риске внезапных и разрушающих перемен.

Козерог

  1. Любовь (Звезда перевёрнутая): символизирует потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает срыв сроков из-за чужой неорганизованности.
  3. Здоровье (Жрица перевёрнутая): указывает на то, что вы игнорируете важные сигналы организма.

Водолей

  1. Любовь (Восьмёрка Жезлов): обещает страстное сообщение или неожиданное признание.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение, позвольте себе небольшой десерт.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков): предрекает эмоциональную стабильность. Партнёр сегодня будет особенно чутким.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): указывает на снятие груза и завершение тяжёлого этапа в работе.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о временной нестабильности организма.
