С Козерогов спадут розовые очки, а Стрельцы поплатятся здоровьем: таро-расклад на вторник, 21 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Козероги примут правду о партнёре и снимут розовые очки, а Стрельцов ждут разрушающие перемены в области здоровья. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 21 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Жезлов): символизирует совместное планирование будущего. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из затяжного конфликта с коллегой. Здоровье (Колесница): обещает хорошее физическое состояние, но предупреждает — не переоценивайте себя.

Телец

Любовь (Семёрка Мечей): предрекает попытку скрыть что-то от партнёра. Но правда всё равно станет явной. Профессиональная сфера (Император): говорит о строгом, но справедливом начальнике. Здоровье (Луна): символизирует бессонницу из-за переживаний.

Близнецы

Любовь (Королева Жезлов): говорит о харизматичном и обаятельном партнёре, за которым хочется следовать. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на упущенную возможность в карьере. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Тройка Жезлов): символизирует расширение горизонтов в отношениях: совместная поездка или новые планы. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает самостоятельность в работе. Здоровье (Звезда): указывает на спокойствие и восстановление сил.

Лев

Любовь (Рыцарь Мечей): обещает стремительное выяснение отношений. Профессиональная сфера (Туз Кубков): говорит о новом проекте, который вы полюбите с первого взгляда. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает мелкую ссору на пустом месте. Профессиональная сфера (Король Мечей перевёрнутая): указывает на несправедливое решение начальства, но вам лучше промолчать. Здоровье (Умеренность): говорит о балансе. Старайтесь не переедать на ночь.

Весы

Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует спокойный, размеренный день в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание всё бросить и уйти. Постарайтесь серьёзно обдумать этот шаг. Здоровье (Маг): указывает на полный контроль над вредными привычками — вы их победите.

Скорпион

Любовь (Императрица перевёрнутая): предрекает день, когда вы забудете о важной дате, но партнёр простит. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): говорит о неожиданном предложении, от которого трудно отказаться. Здоровье (Справедливость): символизирует, что сегодня вам будет воздаваться по заслугам. Если переели, то ощутите сильную тяжесть в животе.

Стрелец

Любовь (Шут): обещает лёгкость и спонтанность в паре. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): указывает на гармонию в коллективе. Здоровье (Башня): говорит о риске внезапных и разрушающих перемен.

Козерог

Любовь (Звезда перевёрнутая): символизирует потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): предрекает срыв сроков из-за чужой неорганизованности. Здоровье (Жрица перевёрнутая): указывает на то, что вы игнорируете важные сигналы организма.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Жезлов): обещает страстное сообщение или неожиданное признание. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение, позвольте себе небольшой десерт.

Рыбы