Время контрастов: Тамара Глоба рассказала, кто в конце апреля выйдет на важный путь перемен

В конце апреля Раков ждёт важный период перемен, который затронет карьеру, личную жизнь, здоровье и отношения. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Во второй половине месяца для представителей водной стихии начнётся значимый этап, связанный с работой и профессиональными изменениями. В третьей декаде некоторые дела могут ненадолго застопориться, но стоит отчаиваться — ситуация непременно изменится.

По словам астролога, к концу апреля у Раков наметятся новые перспективы, которые будут касаться не только карьеры, но и личных вопросов, самочувствия и отношений.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.