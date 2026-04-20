Раки утопят печали, Стрельцы пройдут сквозь огонь: гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В конце месяца стоит замереть и прислушаться к себе, чтобы следующий шаг был уверенным. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 20 по 24 апреля.

Овен

Тишина собственной ракушки перестаёт спасать, когда внутри поселяется голод по чужим голосам. На этой неделе стоит выйти в свет не для подвигов. Просто настала пора услышать новое имя, неловкий анекдот, чужой взгляд на вещи. Социальный аппетит не кормится лайками, ему нужна живая рябь случайных разговоров.

Телец

Старые чувства выползут из щелей памяти, как запах духов, которые вы давно не носили. Не спешите их впускать или выгонять. Просто посидите на пороге, послушайте, зачем пришли. Возможно, им понадобилось место, чтобы прилечь, а не ответный билет в вашу жизнь.

Близнецы

Вы окажетесь в центре чужой ссоры, как случайный прохожий под раздачей мокрых тряпок. Кто-то попытается уверить окружающих, что вы говорили то, чего не говорили, и делали то, чего не делали. Лучшая роль здесь — статист с каменным лицом, который через пять минут уходит в буфет.

Рак

Слёзы придут не вовремя и без уважительной причины. Вроде бы всё нормально, а ком в горле уже стоит. Не давите его обратно. Иногда организм просто решает промыть оптику, чтобы вы разглядели, куда идёте. То, что казалось слабостью, перестаёт ею быть.

Лев

Придётся нажать на газ, даже если стрелка спидометра давно не дёргалась: ускориться в делах, в решениях, в простом «да, делаю». Вселенная сейчас не принимает отговорки про усталость — она подталкивает в спину, чтобы вы не застряли на перекрёстке.

Дева

Поиск пути сейчас связан не с картами и маршрутами, а с внутренним чувством направления. На этой неделе вам может встретиться знак, смысл которого раскроется сильно позже. Случайная фраза, забытая вещь или непонятная встреча — кто бы знал, чему стоит довериться завтра?