Стрельцам подарят второй шанс, а Водолеи захотят совершить необдуманный поступок: таро-расклад на понедельник, 20 апреля

Стрельцам простят их ошибки и дадут второй шанс, а Водолеи захотят совершить рискованный поступок, который сначала необходимо обсудить с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 20 апреля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Повешенный): символизирует ситуацию, когда лучше ничего не делать — отношения сами придут к нужному решению.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает холодный разговор с коллегой.
- Здоровье (Дьявол): указывает на соблазн просидеть всю ночь за сериалом с чем-нибудь вкусненьким.
Телец
- Любовь (Шестёрка Кубков): обещает возвращение старых чувств или неожиданный подарок от партнёра.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): говорит о затянувшемся проекте.
- Здоровье (Смерть): символизирует завершение затянувшегося недомогания.
Близнецы
- Любовь (Маг перевёрнутая): предрекает неискренность — возможно, кто-то пытается манипулировать вашими чувствами.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на задержки и ожидание в работе.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о прояснении. Вам станет понятно, что на самом деле беспокоило.
Рак
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает выход из зоны комфорта. Вам пора открыться новым чувствам.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): символизирует неприятную новость, которая на деле окажется не такой страшной.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на упадок сил.
Лев
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает заживление старых обид: вы становитесь сильнее.
- Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): говорит о деспотичном начальнике, работа с которым становится невыносимой.
- Здоровье (Солнце перевёрнутое): символизирует лёгкую хандру.
Дева
- Любовь (Семёрка Кубков): обещает иллюзии и миражи в отношениях — не верьте тому, что кажется, проверяйте факты.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на новое обучение или задачу, которая сначала напугает своей сложностью.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): говорит о дисбалансе. Не стоит сочетать несочетаемые напитки и еду.
Весы
- Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не планировать ничего важного с партнёром.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает нетерпение в ожидании результатов.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на потерю надежды в выздоровлении.
Скорпион
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает примирение после мелкой ссоры.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): говорит о финансовой нестабильности в жизни.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): символизирует хронические и вялотекущие заболевания.
Стрелец
- Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение к тому, что было давно упущено. Возможно, вам дадут второй шанс.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на идею, которую пока не готовы оценить по достоинству.
- Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции.
Козерог
- Любовь (Иерофант перевёрнутая): обещает желание нарушить правила. Сделайте то, что давно хотели: от неожиданного признания до презента.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): символизирует надуманные страхи, мешающие продвижению.
- Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на то, что вы сами нарушили режим и теперь пожинаете плоды.
Водолей
- Любовь (Шут перевёрнутая): символизирует желание совершить необдуманный поступок. Лучше посоветуйтесь с партнёром.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): говорит об избавлении от утренней тревоги. День будет легче, чем вы думаете.
- Здоровье (Маг перевёрнутая): символизирует нехватку мотивации в занятиях спортом.
Рыбы
- Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): обещает разногласия со второй половинкой на финансовой почве.
- Профессиональная сфера (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на неловкое предложение, которое лучше вежливо отклонить.
- Здоровье (Тройка Жезлов): говорит о том, что результаты лечения придут быстрее, чем вы ждали.