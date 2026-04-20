Стрельцам подарят второй шанс, а Водолеи захотят совершить необдуманный поступок: таро-расклад на понедельник, 20 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Стрельцам простят их ошибки и дадут второй шанс, а Водолеи захотят совершить рискованный поступок, который сначала необходимо обсудить с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 20 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Повешенный): символизирует ситуацию, когда лучше ничего не делать — отношения сами придут к нужному решению. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает холодный разговор с коллегой. Здоровье (Дьявол): указывает на соблазн просидеть всю ночь за сериалом с чем-нибудь вкусненьким.

Телец

Любовь (Шестёрка Кубков): обещает возвращение старых чувств или неожиданный подарок от партнёра. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): говорит о затянувшемся проекте. Здоровье (Смерть): символизирует завершение затянувшегося недомогания.

Близнецы

Любовь (Маг перевёрнутая): предрекает неискренность — возможно, кто-то пытается манипулировать вашими чувствами. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на задержки и ожидание в работе. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о прояснении. Вам станет понятно, что на самом деле беспокоило.

Рак

Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает выход из зоны комфорта. Вам пора открыться новым чувствам. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): символизирует неприятную новость, которая на деле окажется не такой страшной. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на упадок сил.

Лев

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает заживление старых обид: вы становитесь сильнее. Профессиональная сфера (Король Кубков перевёрнутая): говорит о деспотичном начальнике, работа с которым становится невыносимой. Здоровье (Солнце перевёрнутое): символизирует лёгкую хандру.

Дева

Любовь (Семёрка Кубков): обещает иллюзии и миражи в отношениях — не верьте тому, что кажется, проверяйте факты. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на новое обучение или задачу, которая сначала напугает своей сложностью. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): говорит о дисбалансе. Не стоит сочетать несочетаемые напитки и еду.

Весы

Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не планировать ничего важного с партнёром. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает нетерпение в ожидании результатов. Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на потерю надежды в выздоровлении.

Скорпион

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает примирение после мелкой ссоры. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): говорит о финансовой нестабильности в жизни. Здоровье (Башня перевёрнутая): символизирует хронические и вялотекущие заболевания.

Стрелец

Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение к тому, что было давно упущено. Возможно, вам дадут второй шанс. Профессиональная сфера (Туз Жезлов перевёрнутая): указывает на идею, которую пока не готовы оценить по достоинству. Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции.

Козерог

Любовь (Иерофант перевёрнутая): обещает желание нарушить правила. Сделайте то, что давно хотели: от неожиданного признания до презента. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): символизирует надуманные страхи, мешающие продвижению. Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на то, что вы сами нарушили режим и теперь пожинаете плоды.

Водолей

Любовь (Шут перевёрнутая): символизирует желание совершить необдуманный поступок. Лучше посоветуйтесь с партнёром. Профессиональная сфера (Девятка Мечей перевёрнутая): говорит об избавлении от утренней тревоги. День будет легче, чем вы думаете. Здоровье (Маг перевёрнутая): символизирует нехватку мотивации в занятиях спортом.

Рыбы