Весы наведут в мыслях порядок, Рыбы услышат внутренний голос: таро-расклад на воскресенье, 19 апреля

Весы наведут порядок в мыслях, а Рыбы поймают волну вдохновения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 19 апреля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Паж Жезлов

Лёгкость и энтузиазм. Хороший день, чтобы начать что-то новое или просто дурачиться без цели.

Телец

Карта дня: Пятёрка Пентаклей (перевёрнутая)

Тревоги отступают. Ты не так одинок, как казалось — кто-то готов протянуть руку.

Близнецы

Карта дня: Двойка Мечей

Тупик в голове. Лучше не принимать решений насильно — отложи до ясности.

Рак

Карта дня: Шестёрка Жезлов

Признание и маленькая победа. Настал день, когда тебя заметят и похвалят.

Лев

Карта дня: Туз Пентаклей

На горизонте деньги, подарок или удачная возможность. Не упусти свой шанс.

Дева

Карта дня: Справедливость (перевёрнутая)

Не жди быстрой правды. Кто-то хитрит, а ты не замечаешь очевидного.

Весы

Карта дня: Восьмёрка Мечей

Возникнет ощущение ловушки, хотя выход будет совсем рядом. Достаточно лишь посмотреть на ситуацию под другим углом.

Скорпион

Карта дня: Тройка Кубков

Праздник, встреча с друзьями, радость. Делись эмоциями, и они умножатся.

Стрелец

Карта дня: Паж Мечей (перевёрнутый)

Сплетни или пустые новости. Не верь всему, что слышишь — проверь.

Козерог

Карта дня: Десятка Пентаклей

Семья, дом, уют. Хороший день для традиций и спокойного счастья.

Водолей

Карта дня: Туз Мечей

Ясность ума. Ты чётко увидишь, что неправда, и сможешь отрезать лишнее.

Рыбы

Карта дня: Жрица

Слушай сны и внутренний голос. Интуиция сегодня сильнее логики.