Не работай и не обижай людей: приметы на 1 марта

В народном календаре 1 марта — это Ярилин день, бога весны и плодородия. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 1 марта:
- работать — весь день потратите на бесполезные и сложные дела, которые не будут удаваться;
- заниматься рукоделием — вы только потратите время и испортите материалы;
- обижать людей и самому обижаться — весь год пройдёт в конфликтах и ссорах;
- устраивать стирку — это приведёт к серьёзной болезни;
- давать и брать деньги в долг — это приведёт к бедности;
- давать купюры в магазине из рук в руки — от вас уйдёт всё богатство.
- выносить мусор и любые вещи из дома вечером — унесёте счастье и благополучие из дома.
Народные приметы на 1 марта:
- тепло и солнечно — к ухудшению погоды;
- снег — к богатому урожаю;
- тёплый ветер — к дождливому лету;
- северный ветер — к холодному лету;
- вороны каркают — к холодам;
- чёрный лес — к теплу;
- поверх льда на реке вода — к большому потеплению;
- туман — к метели;
- паводок — будет много грызунов и насекомых;
- облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.