16:00

Не работай и не обижай людей: приметы на 1 марта

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 1 марта — это Ярилин день, бога весны и плодородия. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 1 марта:

  1. работать — весь день потратите на бесполезные и сложные дела, которые не будут удаваться;
  2. заниматься рукоделием — вы только потратите время и испортите материалы;
  3. обижать людей и самому обижаться — весь год пройдёт в конфликтах и ссорах;
  4. устраивать стирку — это приведёт к серьёзной болезни;
  5. давать и брать деньги в долг — это приведёт к бедности;
  6. давать купюры в магазине из рук в руки — от вас уйдёт всё богатство.
  7. выносить мусор и любые вещи из дома вечером — унесёте счастье и благополучие из дома.

Народные приметы на 1 марта:

  1. тепло и солнечно — к ухудшению погоды;
  2. снег — к богатому урожаю;
  3. тёплый ветер — к дождливому лету;
  4. северный ветер — к холодному лету;
  5. вороны каркают — к холодам;
  6. чёрный лес — к теплу;
  7. поверх льда на реке вода — к большому потеплению;
  8. туман — к метели;
  9. паводок — будет много грызунов и насекомых;
  10. облака быстро и высоко плывут — к хорошей погоде.
8 476
Хобби приметы