Тамара Глоба рассказала, кому в феврале Вселенная подарит шанс стать родителями

Февраль может принести важные перемены в личной жизни Скорпионов. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Со второй декады месяца у Скорпионов откроются перспективы, связанные с детьми и любимыми людьми. Этот период будет удачным для творчества и интеллектуальной деятельности, а также для того, чтобы проявить свои таланты и показать их окружающим. В феврале же, отмечает астролог, представителям знака стоит быть внимательнее к своему имуществу и происходящему дома.

Изменения ожидаются и в работе: часть привычных занятий может отойти на второй план, поэтому важно заранее планировать новые направления. Последний месяц зимы также может стать для Скорпионов периодом беременности или зачатия, уверяет Тамара Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.