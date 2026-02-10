12:01

Не усаживайся на подушку и оставь на земле потерянную кем-то вещь: приметы на 11 февраля

11 февраля православные верующие вспоминают преподобного Лаврентия Печерского — затворника Киево-Печерской лавры и епископа Туровского. В народном календаре дата известна как Лаврентьев день. Рассказываем, какие приметы и запреты с ним связаны.

Что нельзя делать 11 февраля:

  1. оставлять дом без защиты от тёмных сил — по поверьям, в этот день окропляют углы святой водой;
  2. гулять по заснеженным полям — можно наткнуться на «ведьмины заломы» и навлечь на себя беды;
  3. поднимать найденные на улице вещи и приносить их в дом — считалось, что так можно забрать чужую порчу;
  4. ругать себя, предаваться мрачным мыслям и грустить весь день;
  5. садиться на подушку — это сулило кошмары, бессонницу и головные боли;
  6. бить яйца друг о друга или колоть скорлупу ножом и вилкой — мечты могут не сбыться;
  7. выходить из дома без нательного крестика — по приметам, человек может стать злым и раздражительным.

Народные приметы на 11 февраля:

  1. крупный снег — к скорому теплу;
  2. сильный холод — к жаркому августу;
  3. красная луна — к ветреной погоде;
  4. дрова плохо разгораются — ждут потепления;
  5. отсыревшее сено — к снегопаду;
  6. шумит лес — к теплу.
