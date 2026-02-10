Не усаживайся на подушку и оставь на земле потерянную кем-то вещь: приметы на 11 февраля

11 февраля православные верующие вспоминают преподобного Лаврентия Печерского — затворника Киево-Печерской лавры и епископа Туровского. В народном календаре дата известна как Лаврентьев день. Рассказываем, какие приметы и запреты с ним связаны.
Что нельзя делать 11 февраля:
- оставлять дом без защиты от тёмных сил — по поверьям, в этот день окропляют углы святой водой;
- гулять по заснеженным полям — можно наткнуться на «ведьмины заломы» и навлечь на себя беды;
- поднимать найденные на улице вещи и приносить их в дом — считалось, что так можно забрать чужую порчу;
- ругать себя, предаваться мрачным мыслям и грустить весь день;
- садиться на подушку — это сулило кошмары, бессонницу и головные боли;
- бить яйца друг о друга или колоть скорлупу ножом и вилкой — мечты могут не сбыться;
- выходить из дома без нательного крестика — по приметам, человек может стать злым и раздражительным.
Народные приметы на 11 февраля:
- крупный снег — к скорому теплу;
- сильный холод — к жаркому августу;
- красная луна — к ветреной погоде;
- дрова плохо разгораются — ждут потепления;
- отсыревшее сено — к снегопаду;
- шумит лес — к теплу.