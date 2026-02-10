Водолеи разочаруются в отношениях, а Тельцы снимут розовые очки: таро-расклад на вторник, 10 февраля

Водолеи погрузятся в депрессию и тревогу из-за текущих отношений, а Тельцы повстречают человека из прошлого, но взглянут на него здраво. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 10 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Туз Жезлов перевёрнутая): говорит о внезапном остывании чувств. Не потому, что они ушли, а потому что у вас больше нет сил их проявлять.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на томительное ожидание результата. Сегодня важно посеять росток и дать ему время.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует мигрени и бессонницу.
Телец
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение человека из прошлого, но вы взглянете на него уже без розовых очков.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает уверенность и инициативу. Вас будут готовы слышать.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о том, что телу и разуму понадобится расслабление.
Близнецы
- Любовь (Пятёрка Пентаклей): символизирует чувство одиночества рядом с партнёром.
- Профессиональная сфера (Туз Кубков): указывает на удовольствие от процесса, даже если задача не самая важная.
- Здоровье (Девятка Мечей перевёрнутая): предрекает снижение тревоги, наконец станет легче дышать.
Рак
- Любовь (Король Кубков): говорит о глубоких, но сдержанных чувствах.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на суету и мелкие споры, которые сильно выматывают и тратят энергию.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): символизирует восстановление через смену обстановки.
Лев
- Любовь (Семёрка Кубков): предрекает путаницу. У вас слишком много ожиданий и фантазий.
- Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): говорит о конфликте с авторитетом или установленными правилами.
- Здоровье (Тройка Жезлов): хорошее самочувствие.
Дева
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): символизирует надёжность в паре и возможность опереться на партнёра.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает успешное избегание кризиса.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительной нервной системе.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на неловкость в общении или чувство, будто вы лишние.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): символизирует ограничения, которые вы сами себе поставили.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает упадок тонуса. День не подходит для подвигов.
Скорпион
- Любовь (Двойка Жезлов): говорит о сложном выборе в отношениях, который придётся рано или поздно сделать.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает устойчивость и поддержку системы.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует психосоматические заболевания, вызванные депрессией.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает разочарование. Вы ожидали большего от отношений, но получили меньше.
- Профессиональная сфера (Маг): говорит о дне, когда многое в ваших руках. Важно не сомневаться в себе.
- Здоровье (Семёрка Жезлов): указывает, что вы недостаточно трепетны к своему состоянию.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Мечей): символизирует, что вам нужно разобраться в себе и своих желаниях, прежде чем заводить новые отношения.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает шанс повысить доход.
- Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о нестабильности самочувствия.
Водолей
- Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): указывает на отношения, которые приносят лишь чувство тревоги и депрессию.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): символизирует импульсивное решение, которое может оказаться удачным в будущем.
- Здоровье (Отшельник): предрекает потребность в уединении и снижении внешнего шума.
Рыбы
- Любовь (Императрица): обещает тепло, заботу и ощущение принятия.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): говорит о желании выйти из конфликта без побед и поражений.
- Здоровье (Паж Кубков): символизирует хрупкое, но улучшающееся состояние.