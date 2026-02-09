13:36

Не предавайся унынию и проведи вечер в приятной компании: приметы на 10 февраля

В народном календаре 10 февраля отмечают Ефремов день. Считается, что в эту дату важно проявить уважение к домовому — хранителю жилища. Рассказываем, какие запреты и приметы связаны с праздником.

Что нельзя делать 10 февраля:

  1. убивать насекомых — это сулит неприятности и череду неудач;
  2. ссориться, ругаться и конфликтовать — негатив может надолго «застрять» в доме;
  3. отказывать в помощи — можно надолго лишиться удачи;
  4. браться за новые дела — они не принесут ни радости, ни результата;
  5. оставлять дом в грязи и беспорядке — домовой такого не прощает;
  6. обижать кошку, прогонять или ругать её — к проблемам в семье;
  7. предаваться унынию и проводить вечер в одиночестве — год может пройти в тоске.

Народные приметы на 10 февраля:

  1. сильный ветер — год будет сырым и прохладным;
  2. лес потемнел — к скорому потеплению;
  3. красный огонь в печи вечером — ночью снег не пойдёт;
  4. колокольный звон слышен издалека — жди снегопада.
