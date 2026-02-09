Не предавайся унынию и проведи вечер в приятной компании: приметы на 10 февраля

В народном календаре 10 февраля отмечают Ефремов день. Считается, что в эту дату важно проявить уважение к домовому — хранителю жилища. Рассказываем, какие запреты и приметы связаны с праздником.
Что нельзя делать 10 февраля:
- убивать насекомых — это сулит неприятности и череду неудач;
- ссориться, ругаться и конфликтовать — негатив может надолго «застрять» в доме;
- отказывать в помощи — можно надолго лишиться удачи;
- браться за новые дела — они не принесут ни радости, ни результата;
- оставлять дом в грязи и беспорядке — домовой такого не прощает;
- обижать кошку, прогонять или ругать её — к проблемам в семье;
- предаваться унынию и проводить вечер в одиночестве — год может пройти в тоске.
Народные приметы на 10 февраля:
- сильный ветер — год будет сырым и прохладным;
- лес потемнел — к скорому потеплению;
- красный огонь в печи вечером — ночью снег не пойдёт;
- колокольный звон слышен издалека — жди снегопада.