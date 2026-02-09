Овнам придётся извиняться, а Львам — отстаивать себя: таро-расклад на понедельник, 9 февраля

Овны будут резки в выражениях, и им придётся извиняться за это, а Львам потребуется побороться за свои чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 9 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Король Мечей перевёрнутая): говорит о вашей резкости — можно сказать правду так, что потом придётся извиняться.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на день, когда рутина неожиданно даёт результат.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует эмоциональное истощение, которое маскируется под физическое недомогание.
Телец
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): предрекает спокойную, надёжную близость без сюрпризов с ощущением опоры.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о необходимости быть хитрее. Вам не стоит всё говорить и показывать.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на плохое самочувствие из-за недосыпа или нехватки света.
Близнецы
- Любовь (Туз Мечей): символизирует разговор, который расставляет всё по своим местам.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости, но и о том, что вы уже почти у финиша.
- Здоровье (Королева Кубков перевёрнутая): указывает на переизбыток чужих эмоций и негатива.
Рак
- Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает, что вы с партнёром будете на одной волне.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о тревоге за финансовую составляющую.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): символизирует нестабильное состояние, зависящее от настроения.
Лев
- Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать себя и свои чувства.
- Профессиональная сфера (Маг): предрекает день, когда многое зависит от вашей инициативы и умения договариваться.
- Здоровье (Десятка Кубков): хорошее самочувствие.
Дева
- Любовь (Пятёрка Мечей): символизирует конфликт, в котором не будет победителей.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает устойчивость и ощущение контроля над процессами.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на психосоматические заболевания.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): предрекает недопонимание, когда ожидания не совпали.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): говорит о свежей идеей, которую удачно можно будет реализовать позже.
- Здоровье (Повешенный): символизирует развитие заболевания, если продолжать игнорировать важные сигналы организма.
Скорпион
- Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на нехватку заботы и понимание, что вас не ценят.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную новость или разговор на повышенных тонах.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Паж Жезлов перевёрнутая): символизирует остывший интерес или отменённое свидание.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на жонглирование задачами и необходимость правильно расставлять приоритеты.
- Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о перепадах настроения и самочувствия. День плох для экспериментов и смены режима.
Козерог
- Любовь (Шестёрка Мечей перевёрнутая): предрекает застревание в прошлом опыте, который стоило бы переосмыслить и забыть.
- Профессиональная сфера (Император): обещает контроль, структуру и уважение к вашему мнению.
- Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует удачный момент для налаживания режима дня.
Водолей
- Любовь (Тройка Кубков): говорит о лёгкости и флирте.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на переизбыток обязанностей.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость паузы и замедления.
Рыбы
- Любовь (Король Кубков): символизирует зрелые чувства и способность слышать своего партнёра.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о нетерпении и о том, что вам хочется моментального результата.
- Здоровье (Паж Пентаклей): хорошее самочувствие.