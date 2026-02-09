Овнам придётся извиняться, а Львам — отстаивать себя: таро-расклад на понедельник, 9 февраля

ВКонтакте

Овны будут резки в выражениях, и им придётся извиняться за это, а Львам потребуется побороться за свои чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 9 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.





Овен

Любовь (Король Мечей перевёрнутая): говорит о вашей резкости — можно сказать правду так, что потом придётся извиняться. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на день, когда рутина неожиданно даёт результат. Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует эмоциональное истощение, которое маскируется под физическое недомогание.

Телец

Любовь (Рыцарь Пентаклей): предрекает спокойную, надёжную близость без сюрпризов с ощущением опоры. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о необходимости быть хитрее. Вам не стоит всё говорить и показывать. Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на плохое самочувствие из-за недосыпа или нехватки света.

Близнецы

Любовь (Туз Мечей): символизирует разговор, который расставляет всё по своим местам. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости, но и о том, что вы уже почти у финиша. Здоровье (Королева Кубков перевёрнутая): указывает на переизбыток чужих эмоций и негатива.

Рак

Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает, что вы с партнёром будете на одной волне. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о тревоге за финансовую составляющую. Здоровье (Рыцарь Кубков): символизирует нестабильное состояние, зависящее от настроения.

Лев

Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать себя и свои чувства. Профессиональная сфера (Маг): предрекает день, когда многое зависит от вашей инициативы и умения договариваться. Здоровье (Десятка Кубков): хорошее самочувствие.

Дева

Любовь (Пятёрка Мечей): символизирует конфликт, в котором не будет победителей. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): обещает устойчивость и ощущение контроля над процессами. Здоровье (Восьмёрка Мечей): указывает на психосоматические заболевания.

Весы

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): предрекает недопонимание, когда ожидания не совпали. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): говорит о свежей идеей, которую удачно можно будет реализовать позже. Здоровье (Повешенный): символизирует развитие заболевания, если продолжать игнорировать важные сигналы организма.

Скорпион

Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на нехватку заботы и понимание, что вас не ценят. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную новость или разговор на повышенных тонах. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Паж Жезлов перевёрнутая): символизирует остывший интерес или отменённое свидание. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на жонглирование задачами и необходимость правильно расставлять приоритеты. Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о перепадах настроения и самочувствия. День плох для экспериментов и смены режима.

Козерог

Любовь (Шестёрка Мечей перевёрнутая): предрекает застревание в прошлом опыте, который стоило бы переосмыслить и забыть. Профессиональная сфера (Император): обещает контроль, структуру и уважение к вашему мнению. Здоровье (Туз Пентаклей): символизирует удачный момент для налаживания режима дня.

Водолей

Любовь (Тройка Кубков): говорит о лёгкости и флирте. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на переизбыток обязанностей. Здоровье (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость паузы и замедления.

Рыбы