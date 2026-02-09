Есть шанс озолотиться и вмиг остаться нищим: Тамара Глоба рассказала, для кого февраль станет месяцем контрастов

ВКонтакте

Февраль принесёт Козерогам одновременно возможности для заработка и серьёзные финансовые риски. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Почти весь месяц будет связан с деньгами и вопросами собственности. В феврале представители земного знака будут активно искать способы заработать и отстоять то, что им принадлежит.

Первая половина месяца обещает быть особенно удачной. В это время возможны интересные проекты, новые идеи и дополнительные источники дохода. Некоторые предложения могут прийти через друзей или знакомых, часть планов Козероги разработают самостоятельно.

Поддержку в делах окажут женщины и близкие люди. Вероятны подарки и неожиданные финансовые поступления. Однако астролог предупреждает: уже к середине февраля ситуация может круто измениться. Во второй половине месяца возрастает риск денежных потерь. В этот период Глоба советует быть максимально осторожными и не вкладываться в сомнительные проекты, даже если они выглядят заманчиво.