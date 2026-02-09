Раки побеседуют с прошлым, а Стрельцы удивятся странностям из настоящего: гороскоп на рабочую неделю с 9 по 13 февраля

Во сне вам явится человек, с которым давно ничего не связывает. Эти двое даже не разговорятся, а просто будут молча смотреть друг на друга, как на памятники своим же прошлым выборам. Проснётесь с чувством, что получили не сообщение или явный знак, а просто квитанцию об отсутствии долгов.