Раки побеседуют с прошлым, а Стрельцы удивятся странностям из настоящего: гороскоп на рабочую неделю с 9 по 13 февраля

Февраль приближается к своему экватору, и Вселенная подсказывает: пора делать выводы. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 9 по 13 февраля.
Овен
Взгляд, скользнувший за окно на укутанный снегом мир или остановившийся на спящем питомце, вызовет внезапный приступ тихой, почти невесомой тоски. Это чувство не будет тягостным, а скорее даст понять, как много вокруг нежных и хрупких деталей, которым мы редко позволяем себя трогать. Такая грусть очищает, как первый по-настоящему зимний, колючий воздух.
Телец
- Тело подаст неожиданный сигнал — внезапную лёгкость в мышцах, которую вы не ощущали давно, или, напротив, настойчивую усталость, призывающую к паузе. Кто знает, может, это мудрость организма, который лучше сознания помнит, что ему требуется для равновесия здесь и сейчас.
Близнецы
- Вы станете случайным свидетелем расставания: пара в кафе, не касаясь рук, будет говорить шепотом, или двое на улице замрут в молчании. В отведённых друг от друга взглядах можно прочесть всю историю, и это зрелище тихо отзывается внутри. Что самое пронзительное в расставании? Увы, не взрыв, а медленное, неотвратимое остывание, когда между людьми остаётся лишь чистое, огромное и ничем не заполненное пространство, в котором даже эхо не живёт.
Рак
- В ваш почтовый ящик упадёт забытый артефакт из прошлого — посылка, заказанная в другом настроении и забытая, как обещание, данное самому себе. Распаковка станет диалогом с призраком собственных прежних ожиданий, который явится без ответов, лишь с лёгким вопросом: «И что ты теперь с этим сделаешь?»
Лев
- Вы окажетесь в ситуации, напоминающей игру с высокими ставками — будь то важные переговоры или спор на принципиальную тему. И в самый напряжённый момент ловите себя на мысли, что главный приз здесь — не победа. Важно сохранить собственное лицо и внутреннее спокойствие.
Дева
- Вас остановит внезапный и неуловимый запах, знакомый до дрожи. Он откроет дверь в давно забытую комнату, вернёт на миг очертания потерянного лица. И станет ясно, что самые глубокие воспоминания хранят не мысли, а обоняние, способное открыть портал в другой год одним лишь дуновением. Но что с этим делать дальше: пытаться ухватиться за ускользающий миг или, улыбнувшись, просто отпустить его обратно?
Весы
Перед вами встанет простая, но незнакомая задача — починить что-то руками или разобраться в новой программе. И в процессе этого неловкого, на первый взгляд, опыта вы ощутите забытую детскую радость от того, как ловко ум и пальцы находят общий язык. Всё верно: способность к адаптации — это живой и терпеливый собеседник, который всегда был готов к такому диалогу.
Скорпион
Во сне вам явится человек, с которым давно ничего не связывает. Эти двое даже не разговорятся, а просто будут молча смотреть друг на друга, как на памятники своим же прошлым выборам. Проснётесь с чувством, что получили не сообщение или явный знак, а просто квитанцию об отсутствии долгов.
Стрелец
На улице к вам подойдёт незнакомец с нелепым вопросом или странным комплиментом. Эта секунда лишённого всякого смысла диалога развеет мираж повседневной серьёзности и напомнит, что мир полон людей, которые живут в совершенно иных, но таких же реальных сюжетах.
Козерог
- Вы заметите, как кто-то из вашего окружения — коллега, сосед — бессознательно копирует вашу манеру речи или жест. Это зеркало будет одновременно лестным и тревожным: мы так часто не замечаем, что становимся авторами чужих привычек, а другие — хранителями наших случайных черт.
Водолей
- Вам выпадет вечер, когда внешний мир отступит, оставив пространство, наполненное только вашим присутствием. В этой непривычной ясности мысли улягутся сами собой, без суеты и усилий. Порой мы создаём такое уединение намеренно, лишь бы дать внутреннему голосу звучать без искажений. Это не бегство — это способ наконец различить то, что в обычном шуме теряется навсегда.
Рыбы
Вы примете решение, которое со стороны покажется импульсивным, но внутри будет ощущаться как единственно верное. Позже поймёте, что это было не рискованное везение, а давно назревший итог. Внутренний компас всё же преодолел магнитные бури чужих ожиданий и указал на истинный север.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.