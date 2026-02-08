15:06

Не крути кольцо на пальце и будь ласков с кошками: приметы на 9 февраля

9 февраля на Руси связывали с Златоустовым днём — датой, посвящённой святителю Иоанну Златоусту. С этим днём в народе было связано множество запретов и примет, которым старались следовать, чтобы не навлечь беду.

Что нельзя делать 9 февраля:

  1. получать ожоги, порезы и падать — считалось, что это сулит несчастливую жизнь;
  2. дарить и принимать подарки — к большой беде;
  3. чистить печь — по поверьям, это грозит серьёзными неприятностями;
  4. топить печь сырыми дровами — к бедам и неудачам на весь год;
  5. покупать одежду и обувь — вместе с обновкой можно «принять» сглаз или порчу;
  6. крутить кольцо на пальце или играть с ним — дорогой человек может предать или изменить;
  7. грубо обращаться с кошками — за злость к животным, верили, может последовать наказание;
  8. мыть голову — к утрате здоровья;
  9. устраивать развлечения и ходить на вечеринки — есть риск получить серьёзную травму.

Народные приметы на 9 февраля:

  1. облака плывут против ветра — к снегу;
  2. окна запотели — к холодам;
  3. оттепель — к скорым морозам;
  4. северный ветер — к ясной погоде;
  5. собака лежит на снегу — грядёт вьюга;
  6. тусклые звёзды — к теплу и снегопаду;
  7. после снегопада образовались округлые сугробы — к хорошему урожаю.
