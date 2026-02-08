Не крути кольцо на пальце и будь ласков с кошками: приметы на 9 февраля

9 февраля на Руси связывали с Златоустовым днём — датой, посвящённой святителю Иоанну Златоусту. С этим днём в народе было связано множество запретов и примет, которым старались следовать, чтобы не навлечь беду.
Что нельзя делать 9 февраля:
- получать ожоги, порезы и падать — считалось, что это сулит несчастливую жизнь;
- дарить и принимать подарки — к большой беде;
- чистить печь — по поверьям, это грозит серьёзными неприятностями;
- топить печь сырыми дровами — к бедам и неудачам на весь год;
- покупать одежду и обувь — вместе с обновкой можно «принять» сглаз или порчу;
- крутить кольцо на пальце или играть с ним — дорогой человек может предать или изменить;
- грубо обращаться с кошками — за злость к животным, верили, может последовать наказание;
- мыть голову — к утрате здоровья;
- устраивать развлечения и ходить на вечеринки — есть риск получить серьёзную травму.
Народные приметы на 9 февраля:
- облака плывут против ветра — к снегу;
- окна запотели — к холодам;
- оттепель — к скорым морозам;
- северный ветер — к ясной погоде;
- собака лежит на снегу — грядёт вьюга;
- тусклые звёзды — к теплу и снегопаду;
- после снегопада образовались округлые сугробы — к хорошему урожаю.