Готовы оплатить бензин отдыхающим: нынешний турсезон стал вызовом для калининградских отельеров и владельцев квартир

В Калининградской области разгар туристического сезона. Вырос ли спрос на регион и как обстоят дела в сфере гостеприимства? «Клопс» выслушал тех, кто сдаёт жильё и принимает гостей в отелях и загородных домах, презентует местную гастрономию.
Директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко рассказала, как она видит ситуацию.
Чего ждали?
«Достаточно позитивным был настрой. Благодаря усилиям всех участников рынка и министерства по культуре и туризму Калининградская область находится в топе обсуждений и привлекательности. Общие прогнозы были — будем ещё расти, говорили про пять, семь и даже 10%.
Конечно, ждали, что приедет большой поток туристов, которые как-то компенсируют финансовые провалы и издержки. Расхожая фраза — «Лето год кормит». Думали: нужно потерпеть, затянуть пояса, и всё исправится».
Что получили?
«Пока идёт падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей и ресторанов говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля: расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось.
Ждать потока до бесконечности ни у кого нет возможности. Каждый месяц — это зарплаты, коммуналка, налоги и прочие моменты. Когда поток туристов оказался в июне не в плюсе, говорим, что ожидания не оправдались. Многие отельеры ушли на цены даже не прошлого сезона, а позапрошлого».
Люди стали экономить
«У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на всё, а зарплаты не изменились. Была на пляже: кабинки, которые раньше арендовали за пять тысяч рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Вот такой современный маркет. А ведь это красиво и удобно, когда отдыхаешь у воды на лежаках под навесом. Всё это говорит о том, что оборотные средства и доходы не позволяют на это тратить средства».
В чём ещё причины
«К нехватке недорогих билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Непредсказуемость ситуации, разговоры о том, что регион окружён недружественными странами... Сумма всех факторов в моменте даёт то, что философ и трейдер Нассим Талеб называет «эффект чёрного лебедя».
Весь наш восток, побережье теперь под большим вопросом: как туда добраться? К примеру, сейчас действует акция: ребята готовы оплатить бензин тем, кто приедет к ним отдыхать. Получается, за четверо суток платишь, а пятые бесплатно. Но в такой стрессовой ситуации редко кто решается ехать.
Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, то как будто бы не думает про отдых.
Каждый делает свой выбор... Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный 50 км в одну сторону, если бензин под угрозой».
Держим курс на экономию
«Безусловно, сезон — очередной вызов для отельеров и рестораторов. Посмотрите, сколько арендных площадей освобождается. И дело не только в HoReCa: одежду люди стали меньше покупать, питаться по-другому — иная модель поведения...
Сумма всех этих факторов привела к тому, что год будет непредсказуемым и достаточно скромным по финансовым ожиданиям. Раньше июль и август были пиком, затем крылья сезона расширили от майских праздников до поздней осени. Конечно, все надеемся на лето. Но брони в отелях массово отменяются.
Пояса затянуты уже достаточно давно, просто рынок турсферы не хотел признавать: после подъёма будет падение.
Что греха таить, рассчитывали, что находимся в росте, подбираемся к пику, а по факту оказалось — он давно пройден и начался спуск, который не может быть плавным в экономике. Массово не поехали люди. Кто-то уже был в Калининградской области, отправился в другие регионы: посмотрите, как сказочно прекрасна Россия. Другие выбрали стояние в очередях за бензином вместо моря. Эффект памяти стресса.
Как говорится, и это тоже переживём. Другой вопрос: выстоят сильные, умеющие приспосабливаться, у кого разумный подход к экономике, а не просто принцип «задрать цены, ждать, потом спустить».
Конечно, сложнее всего приходится крупным предприятиям в HoReCa. Одно дело — выплатить зарплату 600 сотрудникам, а другое — пятерым. Здесь тоже очень много нюансов.
Несмотря на все эти факторы, желаю всем участникам рынка удачного сезона. Надеюсь, мой прогноз на падение экономики окажется ошибочным».
Опасения эксперта подтверждают и люди на местах, ведь многие в Калининградской области делают ставку на туризм. Наталья сдаёт апартаменты в Зеленоградске. Говорит, в этом году практически не было ранней брони, хотя раньше люди направляли заявки на июль-август уже в январе-феврале.
«Сейчас много предложений и пустых квартир на побережье. Туристы бронируют в последний момент, за две недели в лучшем случае. Возможно, это связано с задержкой рейсов, закрытым небом, страхом из-за ситуации вокруг региона. Свою однушку-студию до конца июня сдавала на средний срок, дальше есть два бронирования до 23 июля. Традиционно самый востребованный период до 10 августа пока пустой.
Вижу, что многие знакомые ушли с посуточной аренды.
В предыдущие сезоны даже квартиры, которые не предназначены для сдачи внаём: в не самом удачном районе для туристов, к примеру на Сельме или Балтрайоне, с простеньким ремонтом, старой мебелью в центре годы сдавались хорошо. Теперь многие из-за отсутствия краткосрочных заявок, подписывают договор долгосрочной аренды».
По словам Натальи, за год цены выросли не сильно: «Есть, конечно, предложения и по 20 тысяч за сутки, но в целом квартиры стоят пустыми даже за семь-восемь».
Людмила, хозяйка двушки в Пионерском, рассказала, что недвижимость они с мужем приобрели 5 лет назад специально под туристический поток.
«Думали будет дополнительный заработок, чтобы сыну учёбу оплатить и ипотеку закрыть. Тогда казалось, озолотимся лёгкими деньгами.
С января — ни шатко, ни валко, вроде бы и цены не подняли.
Столько новостроек на побережье, конкуренция огромная, плюс агрегаторы цены за услуги размещения повысили прилично. Не тот нынче заработок. Пока спасают старые клиенты, многие возвращаются по проторённой дорожке».
Павел сдаёт посуточно однокомнатные апартаменты в новостройке Янтарного уже шесть лет. Поделился: гостей стало меньше.
«Квартира, конечно, не пустуют катастрофически, но за два месяца было всего семь заявок. В среднем люди бронируют жильё дней на пять. Есть немного заявок на июль и август.
В основном едут те, кто уже у нас отдыхал, новичков немного.
Причину вижу в увеличивающемся количестве предложений по сдаче жилья на побережье, конкуренция большая. Цену в этом году по сравнению с прошлым годом поднял на две тысячи. Едут в основном из двух столиц гости и тех регионов, где есть прямые рейсы. Часто бронируют и калининградцы на время отпуска квартиру у моря».
Предложений сдать квартиру на долгий срок стало больше
Дочь калининградки Надежды решила жить самостоятельно. 18-летняя студентка искала с подружкой жильё недалеко от работы в Центральном районе.
«Переживала, что найдут летом только окраины, — говорит мама. — В итоге девушки сняли двухкомнатную квартиру рядом с Северным вокзалом. По ремонту и набору мебели видно, жильё явно предназначалось для туристов. Дочка с подружкой арендовали студию на полгода прямо с первого показа. Два года назад такая история была бы нереальной».
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