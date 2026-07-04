Готовы оплатить бензин отдыхающим: нынешний турсезон стал вызовом для калининградских отельеров и владельцев квартир

Директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко рассказала, как она видит ситуацию.

Чего ждали?

«Достаточно позитивным был настрой. Благодаря усилиям всех участников рынка и министерства по культуре и туризму Калининградская область находится в топе обсуждений и привлекательности. Общие прогнозы были — будем ещё расти, говорили про пять, семь и даже 10%.

Конечно, ждали, что приедет большой поток туристов, которые как-то компенсируют финансовые провалы и издержки. Расхожая фраза — «Лето год кормит». Думали: нужно потерпеть, затянуть пояса, и всё исправится».

Что получили?

«Пока идёт падение по многим пунктам. Суммарное количество клиентов ощутимо стало меньше. Одни собственники отелей и ресторанов говорят о понижении на 15%, на побережье даже на 50% этой весной. Безусловно, все ждали сезона, но у многих июнь по итогу вышел около нуля: расходы произведены, зарплата выплачена, а прибыли не осталось.

Ждать потока до бесконечности ни у кого нет возможности. Каждый месяц — это зарплаты, коммуналка, налоги и прочие моменты. Когда поток туристов оказался в июне не в плюсе, говорим, что ожидания не оправдались. Многие отельеры ушли на цены даже не прошлого сезона, а позапрошлого».

Люди стали экономить

«У народа стало меньше денег, потому что выросли цены на всё, а зарплаты не изменились. Была на пляже: кабинки, которые раньше арендовали за пять тысяч рублей, стоят пустые. Люди расстилают рядом полотенца и загорают. Вот такой современный маркет. А ведь это красиво и удобно, когда отдыхаешь у воды на лежаках под навесом. Всё это говорит о том, что оборотные средства и доходы не позволяют на это тратить средства».

В чём ещё причины

«К нехватке недорогих билетов добавилась ситуация с аэропортами, которые часто находятся под угрозой закрытия из-за опасности атаки БПЛА. Непредсказуемость ситуации, разговоры о том, что регион окружён недружественными странами... Сумма всех факторов в моменте даёт то, что философ и трейдер Нассим Талеб называет «эффект чёрного лебедя».

Весь наш восток, побережье теперь под большим вопросом: как туда добраться? К примеру, сейчас действует акция: ребята готовы оплатить бензин тем, кто приедет к ним отдыхать. Получается, за четверо суток платишь, а пятые бесплатно. Но в такой стрессовой ситуации редко кто решается ехать.

Если человек мечется, где найти 30 литров бензина, то как будто бы не думает про отдых.

Каждый делает свой выбор... Кто поедет отдыхать, к примеру, в Янтарный 50 км в одну сторону, если бензин под угрозой».

Держим курс на экономию

«Безусловно, сезон — очередной вызов для отельеров и рестораторов. Посмотрите, сколько арендных площадей освобождается. И дело не только в HoReCa: одежду люди стали меньше покупать, питаться по-другому — иная модель поведения...

Сумма всех этих факторов привела к тому, что год будет непредсказуемым и достаточно скромным по финансовым ожиданиям. Раньше июль и август были пиком, затем крылья сезона расширили от майских праздников до поздней осени. Конечно, все надеемся на лето. Но брони в отелях массово отменяются.

Пояса затянуты уже достаточно давно, просто рынок турсферы не хотел признавать: после подъёма будет падение.

Что греха таить, рассчитывали, что находимся в росте, подбираемся к пику, а по факту оказалось — он давно пройден и начался спуск, который не может быть плавным в экономике. Массово не поехали люди. Кто-то уже был в Калининградской области, отправился в другие регионы: посмотрите, как сказочно прекрасна Россия. Другие выбрали стояние в очередях за бензином вместо моря. Эффект памяти стресса.

Как говорится, и это тоже переживём. Другой вопрос: выстоят сильные, умеющие приспосабливаться, у кого разумный подход к экономике, а не просто принцип «задрать цены, ждать, потом спустить».

Конечно, сложнее всего приходится крупным предприятиям в HoReCa. Одно дело — выплатить зарплату 600 сотрудникам, а другое — пятерым. Здесь тоже очень много нюансов.

Несмотря на все эти факторы, желаю всем участникам рынка удачного сезона. Надеюсь, мой прогноз на падение экономики окажется ошибочным».