При чём тут Эверест: пятиклассники из Калининграда обошли 35 улиц и составили интерактивную карту своего района (фото)

Ссылка Школьники из калининградского лицея №49 обошли 35 улиц Центрального района и составили интерактивную карту достопримечательностей. Свою работу они посвятили 80-летию области. Корреспондент «Клопс» прогулялся с юными исследователями-краеведами.

В начале учебного года, знакомясь со своими пятиклашками, классный руководитель пятого «г» Наталья Романова выяснила: ученики мало знают историю прилегающих к школе улиц. Вместе решили: пора заполнить пробелы. Дети узнали много интересных фактов о районе, где живут и ходят на занятия. К примеру, 17 улиц в районе школы сначала были названы простыми прилагательными, к примеру, Канавная, Январская, Шахматная. Потом все они стали именными. Улица Мастеровая в Калининграде была переименована в апреле 1980 года по инициативе вожатой Валентины Даниловны Рудковской и получила имя самого молодого маршала морской авиации. Иван Иванович Борзов совершил 147 боевых вылетов, награждён звездой героя, до конца жизни был командующим авиацией ВМФ СССР. Улица Носова названа не в честь детского писателя, а в память Героя России, лётчика 51-го минно-торпедного авиационного полка Балтфлота, лейтенанта Виктора Носова. На улице Серафимовича, названной в честь советского писателя, журналиста, военного корреспондента, автора повести «Железный поток», всего два дома. Её длина — 210 метров.

Топонимикой Калининграда сначала заинтересовались несколько ребят, позднее они увлекли всех одноклассников. Команда из 30 человек дружно взялась за работу. Дети скачали и распечатали на отдельных листах карту города, выбрали 35 прилегающих именных улиц и распределили, кто будет искать информацию. Обобщить её решили на специальном сайте. «Двое мальчишек-компьютерщиков — помогал папа одного из них — разработали макет страниц. Пару месяцев сайт скрупулёзно наполняли информацией, которую добывал весь класс. Обменивались, обсуждали, корректировали вместе», — рассказала Наталья Юрьевна. Во время работы над проектом каждый пятиклассник попробовал себя в роли журналиста, фотографа, исследователя, дизайнера, экскурсовода и даже переговорщика с администрацией — писали запрос на размещение карты в школе.

Из 35 улиц на нашей карте 11 носят имена героев разных периодов. Дети узнали историю каждого. Семь улиц названы в честь общественных деятелей, пять — музыкантов, шесть — писателей, по две — космонавтов и художников, а также в честь учёного и путешественника. На многих установлены памятные доски. Удивились школьники тому, что памятник Пушкину стоит на улице Чайковского, а Шиллеру — на проспекте Мира, а не на именных. Только три улицы в районе сохранили свои исторические названия: Шиллера, Брамса и Генделя», — продолжила рассказ учительница. Дети нашли на домах памятные доски морским инженерам, рыбаку №1, узнали, как связана писательница, переводчик и музыкант Этель Лилиан Войнич с горой Эверест: самая высокая вершина мира названа в честь дяди матери автора революционного романа «Овод». «Город зелёный, но без листьев таблички и архитектурные детали видны намного лучше. Поэтому большинство снимков сделали поздней осенью и зимой. Ребятами кооперировались в пары, помогали родители», — рассказала Наталья Романова.

Вторым шагом совместной работы стало изготовление настоящей карты района размером со школьную доску. Каждый пятиклашка научился создавать QR-коды, которые ведут на разработанные страницы сайта.

Дети придумали свои обозначения: глазки и лупы — на домах с интересной архитектурой и необычными деталями, ленточки — объекты культурного наследия: ребята насчитали около 40 вокруг школы. Особым знаком отметили уникальные послевоенные объекты: первую кассу, первый ресторан и другие. Красный знак указывает на 9 старых пожарных гидрантов. Шахматной фигурой обозначили 9 памятников. При сборе информации школьники использовали книги, интернет, газеты, архивные метариалы и официальные документы. Самым сложным оказалось сократить тексты до пяти-шести ярких фактов.

Исследование получило диплом первой степени на межшкольной конференции. Удивительная рукотворная карта красуется в школьном коридоре. Улицы района объединены в восемь маршрутов. В планах педагога — изучить с детьми азы экскурсоведения, чтобы водить других школьников по интересным местам. А ещё есть мечта издать авторскую карту района небольшим тиражом, чтобы помочь калининградцам и туристам изучать историю города.