12:25

Калининград попал в десятку популярных направлений для романтических поездок в апреле

  1. Туризм
Автор:

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для романтических поездок в апреле. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр занял восьмое место в рейтинге. Парочки проводят в регионе в среднем 5 дней. Сутки аренды жилья обходятся примерно в 3,4 тыс. рублей. 

На первом месте оказалась Москва, с 11% бронирований парами, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи   (10% и 6% апрельских бронирований парами соответственно).  

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 4 ночи;
  4. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  5. Казань, Татарстан — 3 ночи;
  6. Ялта, Крым — 4 ночи;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
  8. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  9. Севастополь, Крым — 2 ночи;
  10.  Геленджик, Краснодарский край — 4 ночи.

260
Аналитика