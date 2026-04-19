«Пока всего одна бронь»: будет ли удачным новый турсезон для владельцев жилья и что хотят увидеть гости в Калининграде

Будет ли больше туристов?

Официальные прогнозы оптимистичные: в Калининградской области в 2026 году туристов станет больше. Прирост может составить больше 5%, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Те, кто тоже в теме, рассуждают об увеличении потока осторожно, но с надеждой. Руководитель одной из старейших туристических компаний региона Светлана Слепенок заметила: «По ощущениям, гостей в этом сезоне будет больше. Не гигантский рост, но всё равно в последние годы прибавляем. Кроме того, по-прежнему для россиян закрыты многие направления для путешествий, нам это в плюс».

Глава регионального «Союза экскурсоводов» Виктория Корнева считает, что пока динамика в целом не очень хорошая. Ставку делают и на путешествующих калининградцев:

По отзывам коллег, туристов меньше, чем было даже в прошлом году.

По зимним и весенним каникулам увидели, по праздничным выходным». Чтобы заинтересовать гостей, на туристическом объекте в Озёрском районе подготовили много мероприятий и активностей.

Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова, опираясь на семилетний опыт, говорит о цикличности и схожести нынешней ситуации с допандемийной.

«С ноября и по февраль многие гиды сидели без работы.

Возвращаемся к традиционной сезонности: с наступлением тепла гостей будет больше.

Избыток гидов в регионе приведёт к тому, что никто не будет зарабатывать таких средств, которых хватит на период вынужденного простоя. Будучи членом аттестационной комиссии, замечу: желающих заработать на туризме становится больше, экзаменовать новичков становится сложнее. Недостаточно, если человек просто выучил билеты и умеет говорить — сегодня требований к профессии значительно больше».

По-прежнему есть много объективных обстоятельств, влияющих на прирост гостей в регион: «Крупная авиакомпания поднимает цены и снимает групповое бронирование, из-за отмены авиарейсов сбиваются запланированные программы. Легче вряд ли станет, но к сезону готовимся, отработаем хорошо».

Работающая с гостями Калининградской области «в полях» гид Олеся Тевтонская уверена, что сезон стартует нормально, ситуация не критичная: «Заявки есть на майские праздники и на летние месяцы. Не думаю, что меньше туристов едет. Возможно, чек снизился. Экономят люди, но наполняемость автобусов, как видим, хорошая».