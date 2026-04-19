«Пока всего одна бронь»: будет ли удачным новый турсезон для владельцев жилья и что хотят увидеть гости в Калининграде

Приближается активная фаза туристического сезона 2026, совсем чуть-чуть — и регион снова наполнится отдыхающими. «Клопс» поговорил с экспертами и узнал, что думают калининградцы о гостях, которых привлекает наша область.

Фото: Александр Подгорчук

Будет ли больше туристов?

Официальные прогнозы оптимистичные: в Калининградской области в 2026 году туристов станет больше. Прирост может составить больше 5%, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Те, кто тоже в теме, рассуждают об увеличении потока осторожно, но с надеждой. Руководитель одной из старейших туристических компаний региона Светлана Слепенок заметила: «По ощущениям, гостей в этом сезоне будет больше. Не гигантский рост, но всё равно в последние годы прибавляем. Кроме того, по-прежнему для россиян закрыты многие направления для путешествий, нам это в плюс».

Глава регионального «Союза экскурсоводов» Виктория Корнева считает, что пока динамика в целом не очень хорошая. Ставку делают и на путешествующих калининградцев: 

По отзывам коллег, туристов меньше, чем было даже в прошлом году. 

По зимним и весенним каникулам увидели, по праздничным выходным». Чтобы заинтересовать гостей, на туристическом объекте в Озёрском районе подготовили много мероприятий и активностей

Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова, опираясь на семилетний опыт, говорит о цикличности и схожести нынешней ситуации с допандемийной. 

«С ноября и по февраль многие гиды сидели без работы. 

Возвращаемся к традиционной сезонности: с наступлением тепла гостей будет больше. 

Избыток гидов в регионе приведёт к тому, что никто не будет зарабатывать таких средств, которых хватит на период вынужденного простоя. Будучи членом аттестационной комиссии, замечу: желающих заработать на туризме становится больше, экзаменовать новичков становится сложнее. Недостаточно, если человек просто выучил билеты и умеет говорить — сегодня требований к профессии значительно больше».

По-прежнему есть много объективных обстоятельств, влияющих на прирост гостей в регион: «Крупная авиакомпания поднимает цены и снимает групповое бронирование, из-за отмены авиарейсов сбиваются запланированные программы. Легче вряд ли станет, но к сезону готовимся, отработаем хорошо».

Работающая с гостями Калининградской области «в полях» гид Олеся Тевтонская уверена, что сезон стартует нормально, ситуация не критичная: «Заявки есть на майские праздники и на летние месяцы. Не думаю, что меньше туристов едет. Возможно, чек снизился. Экономят люди, но наполняемость автобусов, как видим, хорошая». 

Фото: Алёна Михайлова

Какие сложились тренды и что нового ждёт?

Тренд на групповой туризм

Экскурсовод со стажем, преподаватель БФУ имени И. Канта Татьяна Удовенко согласна c этой формулировкой

«Долгие пандемийные годы приучили: чем меньше ты находишься в коллективе, тем лучше для организма. Ранее активно развивался туризм индивидуальный, с собственным экскурсоводом и транспортным средством. Народ не богатеет, экономическая ситуация подталкивает к желанию покупать туры в организованных группах, там ценовая политика намного лояльнее». 

«Сезон начинается. Проснулись туристы от долгой зимней спячки. Поступают заказы на лето и на майские праздники, — рассказывает ещё одна Татьяна, также работающая гидом. — Но есть изменения: если в прошлом году у меня были индивидуалы, семейные туры, то теперь больше спроса на групповые туры до 40 человек. Это для людей другой ценник».

Интерес к современной истории

Туристы живо интересуются сегодняшним регионом, а не только средневековой историей. 

«Большой запрос на современность. Буквально сегодня экскурсию вела и рассказывала, что производится в Калининградской области, про достижения сельского хозяйства. 

Каталог промышленных предприятий просят туристы. 

Гости интересуются, чем люди здесь живут, как мыслят, кем себя здесь ощущают за прошедшие восемь десятилетий», — отметила эксперт «Клопс».

Интерес к востоку области

Постепенно выравнивается географический перекос в борьбе за туриста. Виктория Корнева отметила: «Априори пока гостевая аудитория востоку перепадает по остаточному принципу после побережья. 

Но есть путешественники, которые нас находят, заранее бронируют, доезжают, к примеру, до Озёрского района. 

Рассчитываем на калининградцев и тех, кто посещал наш хутор ранее, на запланированный возврат на фестивали, праздники, которые в прошлые годы показали себя успешно». 

Представители разных туристических объектов делают подробные карты, где обозначают маршруты на востоке Калининградской области. 

«Надеюсь, к сезону брошюры представим, чтобы гости могли ориентироваться, что ещё интересного есть и за пределами побережья и областного центра. Если поток людей на востоке области будет на уровне прошлого года — хорошо, увеличится — порадуемся: значит, правильно развиваемся», — подытожила глава регионального «Союза экскурсоводов».

Повторные поездки — если покажут что-то новое

Изменения в туристической сфере возникли не сегодня. Во всём мире растёт мода на короткие поездки внутри страны. Камбэки возможны, если появляются интересные предложения, новый продукт. 

Татьяна Удовенко заметила: «Калининградскую классику — побережье, Куршскую косу, остров Канта, старые районы города — люди уже видели, поэтому хотят больше событий, впечатлений. Предлагаем те места, которые за последние несколько лет буквально выстрелили в плане исторического и культурного потенциала».

С коллегой согласна Светлана Слепенок: «В Калининградской области появились новые достойные объекты, которые презентуем путешественникам».

Фото: Александр Подгорчук

Чтобы завлечь гостей и удержать стабильное количество заказов, гиды разрабатывают новые маршруты, совмещают поездки с дегустацией, квестами, делают акцент на раскрутку турпродукта в соцсетях. 

«Запрос сейчас на интересное, эксклюзивное, неожиданное... Заученные исторические факты не в тренде точно», — подтверждает мнение коллег Олеся.

Фото: Алёна Михайлова

Смогут ли заработать владельцы жилья?

Множество разных предложений — от дорогих квартир-студий и гостевых домов до бюджетных двушек в старом фонде — привело к тому, что многие апартаменты пустуют.

Побережье

Наталья, хозяйка однокомнатной квартиры на второй линии в Зеленоградске, на этот раз отказалась от туристов. С ноября по апрель жильё никто не забронировал. 

Пустила постояльца на полгода. В стабильный доход от краткосрочной сдачи уже не верю». 

Владелица двух квартир на побережье Людмила поделилась ощущениями от предстоящего сезона: «Всего несколько броней на май, июнь, июль, август. И только от знакомых. С площадок — тишина. Но и в прошлом году все заказы пришли ближе к дате приезда. Очевидно, сейчас сложно что-то прогнозировать». 

Екатерина приводит свои доводы: «Cейчас нигде не хорошо с клиентами. Даже в Санкт-Петербурге отели пустые, загрузки нет и на 50 процентов. Многие закрываются. Собственники сокращают персонал. Расходники подорожали за год, прачки... Цены на всё выросли». 

Арендодатель Ольга из Пионерского согласна с конкурентками: «На три однокомнатные квартиры в новом фонде, с хорошим ремонтом и посудомойкой пришло всего две заявки на лето. В прошлом году сразу после новогодних праздников разобрали вплоть до июля. Постоянно отслеживаю ситуацию: даже просмотров нет. Смотрю аналогичные квартиры, тоже свободного бронирования много». 

Калининград

Хозяйка однушки в Центральном районе Оксана видит причину в нестабильности работы аэропортов: 

Из-за отмены рейсов туристы отказываются от предварительной брони.

Сижу в чате посуточников: во многих городах жалуются на отказы». 

Печальную для себя статистику приводит и другой посуточник: «На три весенних месяца всего две брони до пяти дней. Надеюсь ещё на майские праздники, конечно. 

На лето всего одна заявка на конец июля. 

Главное, чтобы ближе к датам туристы не отказались, авиабилеты купили и не передумали лететь. Бывает и такое». 

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Что говорят калининградцы и туристы друг о друге?

Журналист «Клопс» полистал соцсети и нашёл любопытные мнения относительно прогнозируемого роста. Пока одни радуются возможности заработать, другие сетуют на пробки, переполненные пляжи и кафе, отсутствие инфраструктуры. 

Пчёлы против мёда?

  1. «Наш аэропорт, как и город в целом, не готов к такому наплыву туристов. Летом работала в ночные смены в Храброво в зоне вылета. Задержки рейсов были порой на 10-16 часов. Люди лежали на полу вповалку, сесть было некуда». 
  2. «Жаль побережье... От дюн, сосен, елей, прекрасного шиповника скоро ничего не останется, соловья не слышим третий год». 
  3. «Перелёт дорогой и развлекуха потом по конским ценам. Всё рассчитано на богатого туриста. Местные море увидеть недорого уже не могут». 
  4. «Хотим мы или не хотим, но регион — туристический край. Люди едут и везут в область деньги. Поэтому надо обустраивать города и курорты».
  5. «Экономика региона держится на приемлемом уровне благодаря гостям. Тут плакать нужно из-за их отсутствия».
  6. «Важность сферы гостеприимства для Калининградской области сильно преувеличена. Сами отдохнём. Чистые пляжи, свободные дороги, дешёвые гостиницы и рестораны — одни сплошные плюсы от отсутствия туристов»
  7. «Можно подумать, если не приедут туристы, цены снизятся. Смешно».
  8. «Сначала сделайте так, чтобы местные не задыхались от туристов, потом гостей зовите. Не продохнуть в электричках с весны по осень. Или калининградцы должны на озёрах прятаться в сезон?»

«Питер терпит, и вы терпите»

Туристы на выпады местных не промолчали.

  1. «Гостеприимство, господа, гостеприимство...»
  2. «Стоимость билетов из столицы в Калининград на семью из трёх человек туда-обратно — 100 тысяч рублей. Вот вам и вся арифметика». 
  3. «Цены у вас такие же, как у нас на Урале. Дома по ресторанам не ходим часто и на отдыхе. Снимали отличную квартиру за 4 тысячи в сутки в центре Зеленоградска. Только отмены рейсов напрягают, поэтому не хочется пока снова лететь».
  4. «В российский Калининград съездить отдохнуть стало дороже, чем за рубеж. Увы и ах!» 
  5. «Местным не нравятся путешественники. Это как пчёлы против мёда. Доход со сферы гостеприимства в любом случае в регионе есть».

Средний возраст туристов, приезжающих в Калининградскую область, увеличился за год на три года, а их доходы заметно выросли. Калининградские гиды рассказали, чего хотят гости и кто знакомит их с регионом. Туристы поехали в Калининград поодиночке: город вошёл в рейтинг самых популярных апрельских направлений

