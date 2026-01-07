Ермак рассказал, ждать ли роста турпотока в 2026 году

ВКонтакте

В Калининградской области ожидают, что в 2026 году туристов станет больше. Прирост может составить больше 5%, сообщил «Клопс» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Да, мы ожидаем, что будет больше туристов в 2026 году. Пока ориентировочно оцениваем где-то на пять-семь процентов. Но всё зависит, естественно, от возможности аэропорта и от количества рейсов. Вот это ключевой фактор», — сказал Ермак.

По словам министра, сохранится главный тренд последних лет — так называемый кастомизированный туризм. Люди всё чаще отказываются от классических туров и самостоятельно формируют свой отдых.

«Таких, кто едет группой, останавливается в строго отведённых местах, ест там, где предусмотрел экскурсовод, становится всё меньше, — отметил Ермак.

Сейчас турист хочет сам решать, куда идти, где есть, где пить, на чём ехать и даже — где сходить в туалет».

Он подчеркнул, что для турбизнеса сейчас главное — быть максимально гибким и чутким к запросам клиентов.