Улица с одним домом и книжный клуб в пивном баре: история Калининграда разбудила детские воспоминания у экскурсантов

Организаторами фестиваля выступили Туристский информационный центр и Союз экскурсоводов области. Гиды из группы «Проводники смыслов в Калининграде» Варвара Лалэко, Татьяна Медведева, Надежда Луканина, Шахноза Усманова одновременно повели свои группы от площади Победы в четыре района города.

Пока одна группа искала «вершки и корешки» на проспекте Мира , другая углубилась в историю китобойной флотилии и подробности первых экспедиций в Северное море. Коренная калининградка и дочь рыбака Татьяна Медведева вспомнила непростое время после развала Советского Союза: «Папа с командой прилетели в Лас-Пальмас, а судно, на котором им предстояло выйти, уже продали на металлолом. Они всей командой на плантации помидоры собирали, чтобы билет домой купить».

«В ворота приходили как в клуб, а не только посидеть с пивом с друзьями. Так называемую запрещёнку — произведения Пастернака, Набокова, Булгакова родители покупали и обменивали именно здесь. Когда возвращались, всегда приносили новый томик. СССР была самая читающая страна в мире. Чтобы приобрести редкие книги, надо было буквально ловить их в магазинах, записываться на Дюма и Шерлока Холмса в ночных очередях», — вспоминает Елена Глухих.

Во время прогулки гид рассказала историю строительства вокзального комплекса , показала аутентичный пожарный гидрант и элементы ливневой канализации. Гости пробовали снетка — озёрную разновидность корюшки, вспоминали атрибутику юных ленинцев у бывшего кинотеатра «Октябрь» и дворовые забавы — секретики и резиночки.

Записавшиеся на экскурсию к гиду и преподавателю Татьяне Удовенко рассмотрели детали «самой калининградской улицы — 9 Апреля». Другой такой нет ни в одном городе страны. Она названа в 1973 году в память о завершении штурма города-крепости Кёнигсберг войсками 3-го Белорусского фронта. Известный факт: улица 9 Апреля, потом 10 апреля, после войны находилась в другом месте — так называлась нынешняя Гагарина.

Зданий довоенной постройки в этой части города осталось немного, при этом многие сохранили функционал образовательных или медицинских учреждений. К примеру, помещения бывшей Росгартенской народной школы теперь служат университетским медикам. Ещё в одном корпусе из красного кирпича работают следователи.

Интересна не только топонимика района: сама 9 Апреля с одной стороны доходит почти до площади Василевского, а всего три адреса по нечётной обрываются у торгового центра, далее следуют улицы Нерчинская и Боткина.

«В этом районе много утраченных улиц и зданий. К примеру, одно-единственное строение сохранилось на улице Лазаретной — это бывший кинотеатр «Баррикады». На улице Мраморной — парочка гранитных плит старого мощения. Рядом с одним из учебных корпусов БФУ имени Канта есть улица всего с одним домом — Рижская, 14, и тот готовится под снос. А самым известным жителем улицы 9 Апреля называют знаменитого писателя Сергея Снегова», — рассказала гид.