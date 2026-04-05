Первый универмаг, первый банк и первый калининградский анекдот: чем может удивить прогулка по проспекту Мира (фото)

В Калининграде много памятных мест, к которым подойдут слова «первый» и «впервые» — они и стали поводом для детальной познавательной прогулки по проспекту Мира. Проводником «Клопс» стала серебряный призёр V Международного конкурса «Туристический код моей страны — PRO-ТУРИЗМ — 2026», экскурсовод Варвара Лалэко. Этот маршрут отметило профессиональное жюри.

Ссылка Фото: из архива Варвары Лалэко

Нулевой точкой отсчёта для рождения Калининграда Варвара называет медаль за взятие Кёнигсберга. Экскурсию по проспекту Мира начинаем напротив дома, который важен для понимания, кто и когда придумал облик города.

Фото: Алёна Михайлова

Первая архитектурная мастерская В здании на Сталинградском проспекте — так он сначала назывался — с февраля 1946 года трудились советские градостроители. Они спроектировали облик первой магистрали Калининграда, которая была менее разрушена. «Один из трёх первых справочных киосков в Калининграде в 1950 году неслучайно открылся на Коммунальной. Здесь работали несколько очень важных объектов: в здании на нынешней Коммунальной, 2, — первая прокуратура и областной суд, на Коммунальной, 4-6, было здание горисполкома. Далее аптека, магазин «Ткани», первый пункт размещения переселенцев и первый в Калининграде магазин электротоваров, где самым вожделенным товаром для калининградцев был радиоприёмник», — рассказала экскурсовод.

Фото: Алёна Михайлова

Первая комендатура и гражданское управление Две мемориальные доски на жилом доме №65 информируют о послевоенной истории города. Одна установлена в память о первых советских учреждениях. А вторая — дань уважения первому военному коменданту города-крепости Кёнигсберг, генерал-майору Михаилу Васильевичу Смирнову.

Фото: Алёна Михайлова

«Комендатура была сформирована ещё в дни штурма, 7 апреля. При коменданте был адъютант Василий Теслин. Он прожил достаточно долгую жизнь, оставил воспоминания, из которых узнали много интересного о первых буднях советского Кёнигсберга. В частности, есть подробное описание истории с бегемотом Гансом. Через несколько дней после штурма в город для поиска ценностей приехали академики из Москвы. Они обратились за содействием к военным, ждали аудиенции. В этот момент в комендатуру прибежал с донесением шофёр. В зоопарке солдаты обнаружили странную гигантскую свинью, похожую на Геринга, и зачитывают ей приговор. И тут один из учёных рванул к двери коменданта с требованием спасти известного европейского бегемота. Как и чем в итоге оживили Ганса, знают, наверное, все калининградцы. Но история с ветеринарным врачом Полонским произошла чуть позже. Сначала же по городу развесили обращения на немецком языке: «Ахтунг! В зоопарке умирает бегемот. Кто знает, что делать, подойдите в комендатуру». Тогда-то немецкий фельдшер и посоветовал рецепт: молоко, смешанное со спиртом, поможет пробудить аппетит у животного». Позднее комендатура переехала на ул. Дмитрия Донского, 1, а гражданское управление — в здание на Советский проспект, 12. Всего же после штурма в городе образовали восемь районных военных комендатур.

Первый универмаг Если первый магазин военторга открыли в ноябре 1945-го на проспекте Победы, 42, то первый городской универмаг — двумя годами позже на проспекте Мира, 61. Калининградский горпромторг получил под будущий магазин строение от начальника жилуправления по гражданским делам в мае 1946-го. Здание было сильно разрушено. Перед ним было разворотное кольцо, как и сейчас. Трамвай же ходил от того места, где сейчас «Плаза», по нынешним проспектам Ленинскому и Мира. Чуть позднее, к ноябрю 1946 года, маршрут продлили до ЦБК-2, к порту. Варвара улыбнулась: «Рассказывают, вагоновожатыми были ещё немцы. Они не выговаривали название остановки и говорили: "Собака-2"». Газетная вырезка тех лет помогает понять, что было в тренде продаж. «Спутником» универмаг назвали после победы советской космонавтики.

Фото: Алёна Михайлова

Первая городская библиотека Это сейчас в здании на Мира, 67, которое многие калининградцы по привычке называют Дом актёра, находится частный музей. В 1946 году здесь открылась первая городская библиотека, которой в 1954-м присвоили имя А.П. Чехова. Чуть раньше в бывших немецких особняках заработали районные библиотеки — на улице Тельмана, 28, и Новикова, 14.

Фото: Алёна Михайлова

«Здесь же разместилась и областная библиотека. Поэтому на архивной фотографии мы видим две таблички. Хорошо видна и хаусмарка, сохранившаяся до сих пор. Летом 1948-го областная переехала в бывшее здание Прусского государственного архива на нынешний проспект Мира, 9/11. Уникальный проект в стиле конструктивизма немецкого архитектора Роберта Либенталя и сегодня является туристической изюминкой», — продолжила гид.

Первый банк и первый русский период в истории Кёнигсберга На Шиллера, 2, внимание привлекает красивое здание в готическом стиле, характерном для Пруссии. Оно было построено архитектором Вильгельмом для сиротского приюта по завещанию бездетных супругов-аптекарей Типольтов. Ремесленная именная школа изначально была в другом месте, в конце XIX века переехала на Шиллерштрассе.

Фото: Алёна Михайлова

Здание служило детям до 1945 года и несильно пострадало при штурме. Сюда заехала первая контора Госбанка. Сохранились воспоминания Анастасии Федотовой, прибывшей в область в 1945 году с мужем, которого назначили управляющим Кёнигсбергской областной конторой Госбанка. Женщина подробно описывает город и быт переселенцев. Варвара цитирует отрывок: «Часть здания отделения отдали под жильё сотрудников. Я работала в отделе вкладов, выдавала деньги демобилизованным воинам. Клиенты были первоначально из военнослужащих, потом — рабочие ЦБК, вагонзавода». Сегодня на территории есть музей денег, для посещения которого последние не потребуются. Вход бесплатный, но по документам и предварительной записи. В коллекции есть талер с изображением Елизаветы Петровны. Монеты с профилем российской императрицы чеканили после того, как Восточная Пруссия во время Семилетней войны впервые стала русской провинцией.

Первый театр для детей в парке Архивные фотографии и газетные статьи подтверждают воспоминания бойцов и переселенцев о нынешнем Центральном парке Калининграда. Следы времени видны на входной группе.

Фото: Алёна Михайлова

«На старых снимках жизнь в парке уже кипит, а храм стоит разрушенным. Что было в кирхе Королевы Луизы после войны? Прокат велосипедов, склад. Историю спасения религиозного сооружения и открытия в 1976 году театра кукол знают многие калининградцы. Символично — открылся театр в год 200-летия со дня рождения любимицы населения Восточной Пруссии», — поделилась Варвара. Фотографии отсылают и к истории домика кайзера, который сейчас находится в парке. На послевоенном снимке виден памятник В. И. Ленину.

Первая школа для немецких детей на Комсомольской, 3 Здание народной школы для девочек имени Иоганны Амброзиус возвели в районе Хуфен на западной стороне Луизен-аллее в 1890 году. Сегодня двухэтажное краснокирпичное строение в стиле историзма под сложной черепичной крышей по-прежнему служит детям, здесь работают кружки ДЮЦа. В послевоенное время школа была уникальной. Несмотря на разруху и голод, занятия на немецком языке посещали сироты и дети остававшихся в городе жителей Кёнигсберга. Есть свидетельства Люси Фальк, работавшей тогда учительницей в той самой школе, а ещё — диктором на советском радио. Она читала отрывки из произведений русских классиков, переведённых на немецкий.

Фото: Алёна Михайлова

«Женщина вспоминала, как в голодную зиму 1946 года пришли военные и принесли по два кулька с печеньем и конфетами, поздравили воспитанников с Новым годом. Люси писала: впервые увидела русского Санта-Клауса с белой волнистой бородой и с красным от мороза носом», — говорит Варвара.

Первый калининградский анекдот Юмор всегда помогал людям жить. Шутили над действительностью жители Восточной Пруссии, калининградцы тоже находили множество тем и объектов для юмора. Возле памятника выдающемуся немецкому драматургу и поэту экскурсоводы часто рассказывают гулявшую в советское время шутку про Шиллера, который не пьёт из-за ранения в шею.

Фото: из портфеля экскурсовода Варвары Лалэко

Варвара продемонстрировала архивный эскиз периода 1950-х годов. Горисполком принял решение о реставрации и переносе памятника со Сталинградского проспекта на улицу Шиллера, к зданию Калининградской областной конторы Госбанка СССР. Но в итоге работу из бронзы Станислава Кауэра оставили напротив драматического театра.

Первый магазин янтаря и первая сельдяная экспедиция Туристы часто спрашивают, что стало самым знаковым для города в советский период. На этот вопрос Варвара обычно отвечает: «Выход в космос и открытый океан». Над освоением промысла сельди в Атлантике рыбаки Северного бассейна задумались ещё в 1930-х, но помешала война. Мечту реализовали в 1948 году. «Моряк был практически в каждом доме Калининграда. Главными праздниками в регионе, помимо Дня Победы, всегда были День рыбака и День ВМФ. Элитой считались китобои. На маршруте есть музей, где эту часть истории региона можно увидеть, почувствовать, потрогать руками экспонаты», — продолжила рассказ экскурсовод.

Фото: Алёна Михайлова

На доме №55 есть символичные барельефы, которые демонстрируют, люди каких профессий были в числе первых переселенцев. Здание интересно ещё и тем, что именно здесь заработал первый в Советском Союзе специализированный магазин по продаже янтаря.

Первый выход в открытый космос Один из самых известных калининградцев — Алексей Леонов — вошёл в историю человечества как человек, впервые шагнувший в звёздную бездну.

Фото: Алёна Михайлова

Возле памятника землякам-космонавтам напротив улицы, названной в честь Алексея Архиповича и граффити на стене жилого дома, экскурсовод рассказывает про открытие основателя и директора Кёнигсбергской обсерватории. В 1838 году Фридрих Вильгельм Бессель измерил годичный параллакс звёзд. Ещё через 13 лет опытный дагеротипист, прусский фотограф Иоганн Юлий Фридрих Берковски запечатлел солнечное затмение. До наблюдателя Кёнигсбергской обсерватории, которая располагалась у современной улицы Бесселя, этого не удавалось сделать никому. «Многие калининградцы помнят первый калининградский коктейль-бар «Космос» на улице Леонова, 1. Открыли его в мае 1976 года. Примечательно, что работа скульптора Бориса Едунова установлена позднее, в апреле 1980 года. Так разрасталась космическая тема в этом районе Калининграда, которую начал Алексей Леонов».

Первый в России показ фильма Джеймса Кэмерона Кинотеатр «Заря» — легендарный для калининградцев. История начинается с немецкого кинотеатра Scala, построенного в 1938 году. Звёздное небо в зрительном зале придумал архитектор Зигфрид Зассник. Новая жизнь уже советского кинотеатра началась 7 ноября 1947 года. Архивные фото показывают, как выглядело это место в то время.

Фото: из архива Варвары Лалэко

Премьера «Титаника» неслучайно состоялась в Калининграде. До сих пор многие гости региона во время экскурсии удивляются, как связаны легендарный фильм 1997 года и российский регион. Если пройти по улице дальше, то внимание привлечёт рояль с пианистом. Варвара улыбается: «Не стоит забывать, что первый в стране джаз-роковый коллектив начал сотрудничать с Калининградской филармонией в 1975 году, в очень непростое время с точки зрения цензуры. С этого момента началось восхождение «Арсенала» сначала к всесоюзному, а затем и международному признанию».

Первая приключенческая книга о подземном Калининграде и поиске сокровищ Здание страхового общества «Северная звезда» было построено в 1936-м по проекту архитекторов Зигфрида Зассника и Бруно Ляйдинга в стиле баухаус, очень популярном в 30-е годы в Германии. Во время бомбардировок Кёнигсберга здание пострадало чуть менее, чем другие, и уже в начале 50-х здесь открыли гостиницу «Москва». Ещё раньше восстановили «Чайку» на нынешней улице Пугачёва. «Объект вписывается в маршрут. Есть культовая книга «Вилла Эдит», где автор описывает главного героя в этой гостинице. В произведении есть отсылки к подземному городу, послевоенной истории», — продолжила экскурсовод.

Фото: Алёна Михайлова

Варвара поделилась: в книге «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев» есть трогательный эпизод. Командированная женщина попросила в гостинице "Чайка" дополнительное одеяло, настолько было холодно в номере. Комендант гостиницы пригласила её переночевать в служебном помещении, где была печка. Местные жители вспоминают, что недалеко от «Москвы» была городская Доска почёта — ещё один символ советского города.