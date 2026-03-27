09:53

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апреле

  Туризм
Автор:

Калининград попал в десятку популярных направлений в РФ для отдыха в апреле. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Столица области заняла 7 место в списке. В регионе туристы проводят около 5 дней. В среднем сутки в отелях Калининграда обходятся в 3,8 тыс. рублей. 

На первом месте Санкт-Петербург с 13% апрельских бронирований.  Второе место разделили  Сочи  и Москва, собравшие по 8% бронирований.  А на третьем месте — Казань.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
  2. Сочи, Краснодарский край — 5 ночей;
  3. Москва, Московская область — 3 ночи;
  4. Казань, Татарстан — 4 ночи;
  5. Ялта, Крым — 5 ночей;
  6. Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
  7. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  8. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  9. Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей;
  10. Геленджик, Краснодарский край — 5 ночей.

512
Аналитика