Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апреле

Калининград попал в десятку популярных направлений в РФ для отдыха в апреле. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Столица области заняла 7 место в списке. В регионе туристы проводят около 5 дней. В среднем сутки в отелях Калининграда обходятся в 3,8 тыс. рублей.
На первом месте Санкт-Петербург с 13% апрельских бронирований. Второе место разделили Сочи и Москва, собравшие по 8% бронирований. А на третьем месте — Казань.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 5 ночей;
- Москва, Московская область — 3 ночи;
- Казань, Татарстан — 4 ночи;
- Ялта, Крым — 5 ночей;
- Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
- Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
- Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
- Пятигорск, Ставропольский край — 5 ночей;
- Геленджик, Краснодарский край — 5 ночей.
Зеленоградск попал в десятку популярных направлений для трёхдневного отдыха в марте.