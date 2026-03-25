Зеленоградск попал в десятку популярных направлений для трёхдневного отдыха в марте

Зеленоградск попал в десятку популярных российских направлений для трёхдневного отдыха в марте. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Курорт Калининградской области занял 7 место в списке. В среднем сутки в отеле Зеленоградска обходятся в 4,7 тыс. рублей.

Десять самых популярных направлений для трёхдневного отдыха в марте:

  1. Москва, Московская область ― средняя стоимость ночи составила 4 595 руб.
  2. Краснодар,  Краснодарский край ― 3 633 руб.
  3. Казань, Татарстан ― 4 288 руб.
  4. Ялта, Крым ― 5 065 руб.
  5. Геленджик,  Краснодарский край ― 4 338 руб.
  6. Анапа,  Краснодарский край ― 5 760 руб.
  7. Зеленоградск, Калининградская область ― 4 739 руб.
  8. Волгоград, Волгоградская область ― 3 044 руб.
  9. Севастополь, Крым ― 3 240 руб.
  10. Судак, Крым ― 7 163 руб.

Жители Калининградской области стали заметно чаще путешествовать внутри региона. С начала 2026-го количество бронирований отелей и апартаментов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

