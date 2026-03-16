Пенсионерка, сломавшая шейку бедра в Шри-Ланке, вернулась в Калининград и мечтает ещё раз побывать в этой стране

Пенсионерка из Калининграда, сломавшая шейку бедра в Шри-Ланке, благополучно вернулась домой. Об этом «Клопс» сообщила дочь пострадавшей.

Дорога заняла 29 часов. Супруги летели с двумя пересадками — через столицу Таиланда Бангкок и Москву, приземлившись в Храброво 14 марта.

По словам собеседницы «Клопс», первоначально маму хотели доставить на операцию домой, но для этого нужно было установить в самолёте медицинский блок, выкупив для этого девять мест.

«А в связи с обострившейся обстановкой в регионе Персидского залива это стало невозможным, — рассказала женщина. — Поэтому было принято решение об оплате операции, после которой была организована отправка мамы домой. Страховая компания выполнила свои обязательства в полном объёме, достаточно оперативно и слаженно. Маме провели тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава».

На вопрос, не пожалели ли туристы, что решили отправиться в такую далёкую страну, калининградцы ответили отрицательно: «Мы очень часто и много путешествуем, не только за границей, но и по России. Никогда никто не мог представить, что такое может случиться. Шри-Ланка — самобытная и красивая страна, очень доброжелательные местные жители, терпеливые. На экскурсии, конечно, мы не ездили, но зато удалось понаблюдать за свадьбой. Смогли вдоволь поесть местных фруктов и морепродуктов. Мы там были первый раз. После выздоровления очень хотелось бы вернуться и посмотреть страну в полной мере. И посетить другие страны».

Путешественники выразили благодарность всем, кто откликнулся и помог вернуться домой. «Больше спасибо новостному порталу «Клопс» за освещение ситуации, конечно же, страховой компании: это было очень сложно все организовать, но всё получилось. Спасибо большое всем нашим друзьям и всем, кто поддержал нас в соцсетях».

Калининградцы также ответили своим хейтерам, оставившим язвительные замечания в комментариях: «Никто из-за нас не отодвинулся в очереди на операцию. С ваших налогов мы не взяли ни копейки. Путешествовать — это наше семейное хобби, на которое мы копим самостоятельно, откладывая со своей зарплаты. Возрастных ограничений для путешествий нет. Всем желаем крепкого здоровья и, конечно, не попадать в неприятности и всегда знать, что безвыходных ситуаций не бывает. Помощь может прийти неожиданно от тех, кто совсем не уполномочен помогать. К сожалению, многие организации, которые должны и могли это сделать, удостоили нас только ссылками на законы и нормативные акты️».