Вилла с шахматами и змея у входа: 8 мест в историческом районе Калининграда, где отыщутся потрясающие детали (фото)

Ссылка Туристы, как правило, вносят в обязательную калининградскую программу побережье, остров Канта и экскурсию в район бывшего пригорода Кёнигсберга, где восстановлены виллы начала XX века. «Клопс» отправился на прогулку с экскурсоводом Татьяной Слобожаниновой и её верным спутником — русской салонной собакой, знающей улицы Центрального района как свои четыре лапы.

ВКонтакте

Телеграм

Это сейчас Татьяна живёт среди особняков и кружев зелени. А в 2017 году впервые приехала из Екатеринбурга в командировку по организации туризма в Калининградскую область. До пандемии путешественница посетила несколько десятков стран, а потом решила переехать на Балтику. «Почувствовала душой это место и решилась на перемены. Прошла переподготовку, сдала аттестацию. За шесть лет стала своим человеком, собираю коллекцию вилл, в которых лично побывала, общаюсь со старожилами. Многие соседи восстанавливали город после войны, красивые палисадники — их труд. Обижаются на экскурсоводов, которые только немецкую историю района туристам рассказывают», — поделилась Татьяна. Верный друг Изюмчик трудится персональным гидом для хозяйки: помогает дважды в день досконально исследовать ставший местом силы непарадный бывший Амалиенау. Татьяна шутит: «Обошли все подворотни. Стараюсь посмотреть на привычное под другим углом, отыскать честные детали, проникнуть в ДНК этого района».

Эксперт предложила начать прогулку cо знакомства с хвостатым обитателем района. Год назад на проспекте Мира, 61, фигурку установил хозяин местного кафе и винтажной лавки. «По новой городской легенде, если погладить поклонника историй гофманского Мурра и загадать сокровенное, то желание обязательно сбудется, а котик становится счастливым», — улыбнулась Татьяна.

1. Жилой дом на Мира, 65 В этом здании с 10 апреля 1945 года по 7 апреля 1946 года размещались военная комендатура и гражданское управление — первые советские учреждения города. Сохранилось много родных деталей, оригинальные двери. Скоро здесь откроют новое музейное пространство.

2. Дом на Минина и Пожарского, 17 Ботанический барельеф на фасаде с листьями каштана — выразительный орнамент стиля ар-нуво. Вилла не историческая, но хозяева по-настоящему заморочились с деталями. Ковка тоже выполнена в стиле модерн: яркая демонстрация любви к изогнутым линиям. «Скоро здесь зацветёт магнолия — ещё одна приманка для гостей города и любителей селфи. Круглый год обращаем внимание туристов на прекрасный экземпляр чёрной сосны, а летом — на прекрасные розы в палисаднике», — поделилась Татьяна.

3. Вилла на Минина и Пожарского, 9 Полностью сохранившийся дом с большим количеством аутентичных деталей: деревянные рамы, дверь, маркизы, жалюзи, балкон. Если посмотрите в щёлку забора, увидите декроттуар в виде змеи. Эпоха югендстиля позволяла делать функциональное красивым. Декроттуа́р (фр. décrottoir) — приспособление для очистки обуви от грязи и снега у входа в дом. В простейшем исполнении представляет собой скобу, вбитую в землю или размещённую на крыльце.

«Конечно, дом не такой презентабельный, как большинство вилл в районе. Всегда попадаются гости, которые говорят про необходимость срочной реставрации. Дом номер девять многие гиды и краеведы, любители антиквариата называют «честной архитектурой». Красота здесь подлинная, не приукрашенная современным капремонтом. Это даже не винтаж — антиквариат, возрастом более 100 лет», — продолжает экскурсию для корреспондента «Клопс» Татьяна.

4. Вилла на Пушкина, 8 На фасаде бывшей виллы коммерсанта Арона Либека в стиле романтизма найдите современный арт-объект — символ переплетения времён. В честь 225-летия Александра Сергеевича здесь появились две декоративные плитки: на одной изображена верхняя часть лица поэта, на второй — надпись «Пушкин — наше всё».

«Жилой дом начала XX века детально отреставрирован. Здесь бережно сохранили внутреннее убранство: плитку, потолочные светильники, двери. По понятным причинам туристов жильцы особо не пускают. А работу местного художника и керамиста Татьяны Ляшук на фасаде слева сейчас, пока не появилось роскошное зелёное убранство, видно прекрасно», — поделилась гид. 5. Место для поцелуев на проспекте Победы, 5а В рождественские дни Татьяна приводила туристов ещё к одному необычному арт-объекту — керамической табличке «Место для поцелуев». Рядом прикрепили зелёную ветку омелы. Поцелуй под ней станет залогом счастья и вечной любви, ведь листья у омелы растут парами.

Татьяна советует во время прогулки обращать внимание на любопытные детали вокруг: «В этом районе Калининграда легко можно собрать фотоподборку уникального железа: кованые заборы, гидранты, люки, ливнёвки».

6. Дом доктора Самуэля Йесснера на Пушкина, 10 В бывшей семейной вилле известного немецкого дерматолога-венеролога сегодня расположен Дом учителя. «Красивейшая входная группа, каменная лестница с металлическими изогнутыми перилами и родной дверью. Стоит разглядеть детали со всех сторон здания. На ограждении прикреплена полка буккроссинга — иногда можно найти хорошие книги или поделиться своими», — рассказала экскурсовод.

7. Вилла архитектора Вормса на Расковой, 3 Дом перестроили, а вот ограждение прекрасно сохранилось. Есть возможность рассмотреть красивую ковку. «Родные кронштейны, заклёпки и цветочный орнамент в стилистике начала XX века — такой забор тогда стоил целое состояние. Многие местные жители устанавливали деревянное ограждение, делая акценты на озеленение. Калининградцы тоже каждую весну добавляют красоту на городские улицы», — продолжила экскурсовод. Архитектор Вормс построил в Кёнигсберге виллу Либек, госпиталь святого Георга, где располагается Калининградский морской рыбопромышленный колледж, Дом смотрителя Высокого моста.

8. Вилла с шахматами на Чапаева, 17 Туристов не отталкивает внешняя неухоженность жилого дома: здесь хорошо просматриваются задумки архитектора Эрнста Меля. На фасаде рассмотрите изображение шахматных фигур, цветочный орнамент на дверке кладовки для хранения угля. Сохранились оригинальная дверь, лестница, окно, глазурованные подоконники и другие детали стиля модерн. На исторической части забора есть удобная штука начала прошлого века — откидной стульчик.

Дом рядом, на улице Чапаева, 19, хоть и заброшка, но прекрасно демонстрирует элементы настоящего фахверка. Краеведы и экскурсоводы надеются на второе рождение строения, ведь здесь сохранилось много исторических деталей.