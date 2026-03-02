«Лиса! Смотрите!»: туристка из Вятки приехала в Калининград в разгар морозов и изменила отношение к отдыху на море

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: личный архив героини публикации

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка 27-летняя туристка из Вятки побывала в Калининграде в конце января. Как не заскучать в зимней поездке, Анастасия рассказала «Клопс». Девушка работает на себя, делает клубнику в шоколаде и другие десерты на заказ, организовывает творческие встречи по рисованию. Анастасия не работает по профессии, мечтает «поступить учиться на живопись или другую сферу искусства». В Калининграде живёт двоюродный брат, переехавший на Балтику год назад. Илья с женой Аней приняли гостью в квартире на улице Осенней. Прямой перелёт из Кирова обошёлся в 11 тысяч и занял 3,5 часа. «На всю поездку потратила не более 35 тысяч с учётом кафе, сувениров, транспортных расходов и покупки продуктов. Бесспорно, изрядно сэкономила на проживании», — рассказала туристка.

В первый же день путешественница пошла самостоятельно изучать ближайший район, забрела на улицу Красную, свернула на Комсомольскую и обнаружила музей «Дом с гаргульей». «Очень экспрессивный попался экскурсовод: и рассказала, и повеселила, и разрешила потрогать некоторые старинные вещи. Чаепитие входило в стоимость билета», — улыбнулась туристка. Калининград и побережье путешественница изучала самостоятельно по туристическим бесплатным флаерам и картам. Шла туда, «куда вело и увлекало»: «В основном передвигаюсь пешком, изучаю богатство архитектуры. Но при необходимости маршрутки и автобусы оказывались в шаговой доступности, а схема движения до центра Калининграда понятная. И по ценам не сказала бы, что дорого: для туристического города приемлемо».

Фото: Анастасии из Вятки

Брат с женой тоже посоветовали маршруты и идеи: «Они молодые, активные ребята, знают толк в развлечениях, но и самостоятельные прогулки были удачными. Честно, не думала, что так в Калининграде понравится. Люди хорошо знают культуру и историю, с удовольствием знакомят туристов. Попала в очень холодные дни. Местные поделились, что такое случилось впервые за 20 лет. При температуре -23 ощущались все 30 градусов мороза с учётом влажности. Но мне было наплевать на погоду, не хотела терять ни часа. Подготовилась, утеплилась максимально, было комфортно».

Человек творческий, в Калининграде Настя особенно заинтересовалась коллекцией картин и скульптур в Музее изобразительных искусств. «Это место меня вдохновило. Особенно впечатлила выставка абстракционизма и залы по творчеству Гофмана. Такой большой спектр творений... Если бы не прохладные помещения — как мне сказали смотрители, ожидают большой ремонт, — с удовольствием провела бы там весь день, тем более, что есть аудиогид», — поделилась туристка.

Фото: Анастасии из Вятки

Как мало нужно для счастья Сначала Настя и жена брата Аня решили добираться самостоятельно в Зеленоградск и на косу, но потом воспользовались услугами опытного гида. На конечной точке маршрута по Куршской косе экскурсовод пообещал встречу с каким-нибудь лесным зверем. Когда на тропинке показалась рыжая красавица, Анастасия не удержалась от восторга и закричала: «Лиса! Смотрите!» «Это был буквально детский восторг, минуты, которые теперь никогда не забуду. Реально такое счастье в моменте!» — вспоминает путешественница. Гостям невероятно понравилось в заснеженном лесу и на побережье. Экскурсия по косе продлилась пять часов, на Зеленоградск времени почти не осталось. Девушки успели застать закат на набережной, когда густые, тягучие ото льда волны Балтики окрасились в розовый цвет. «Думаю, и для местных жителей такая картина удивительна. Гуляющих было мало, потому что морозы стояли. Всё это добавляло ощущение простора», — вспоминает Настя.

Фото: Анастасии из Вятки

Балтика перевернула представления туристки об отдыхе: «Теперь даже думаю, какое море мне больше по душе: холодное или классическое, пляжное. Именно в морозы стремишься больше двигаться, узнать, увидеть. Плюс для здоровья полезнее, чем простое лежание на солнце. Перед поездкой в Светлогорск специально не смотрела обзоры от блогеров — хотела составить собственное мнение. Была поражена, насколько это атмосферный и самобытный город, как в сказках братьев Гримм. Запланировала вернуться осенью». Девушку удивил плющ на грязелечебнице и других зданиях: «Даже зимой остаётся зелёным». Признаётся: сначала подумала, зачем искусственные растения в таком количестве вешают на здания. Расспросив людей, узнала про ползучий сорняк.

Анастасию удивило наличие в магазинах Калининграда белорусских продуктов. Некоторые продтовары и сладости были дороже, чем в остальной России, при этом «импортные товары дешевле и разнообразнее».