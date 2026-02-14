Сделал предложение в Филинской бухте: топ-10 мест в Калининградской области, которые выбирают влюблённые туристы

ВКонтакте

Общеизвестный факт: в путешествиях романтические чувства усиливаются, люди больше сближаются. Запрос на тематический и событийный туризм всё чаще поступает в популярные агрегаторы. «Клопс» расспросил экспертов о полюбившихся романтикам локациях.

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

1. Куршская коса Экскурсовод Анна Поух привыкла к необычным идеям туристов. Историю, в которой она стала проводником и фотографом для пары из столицы, вспоминает с улыбкой. «Через социальные сети поступила заявка на озеро Лебедь. Ничего необычного, кроме обозначенного времени — рассвет. Посмотрела, во сколько восходит солнце, забрала молодых из гостиницы — и рванули до всех летних очередей на пункт пропуска на Куршской косе. Успели до первой краски зари плед разложить, кофе из термоса разлить по чашкам, круассаны достать», — поделилась воспоминаниями гид. Когда верхний край солнца коснулся горизонта, Анна сделала несколько фотографий парочки на фоне чарующей природы, потом ждала влюблённых в машине. 2. Филинская бухта Не менее часто поступает запрос на поездку в Филинскую бухту. Многие пары отправляются сюда посмотреть закат в точке, где море и небо идеально просматриваются с береговой линии. Гид Алексей рассказал: жених из Сибири искал место для торжественного предложения руки и сердца. Выбирал между аркой в Пионерском и бухтой, остановился на последней. Торжественный момент запечатлели для семейного архива.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

3. Кирха святой Катарины во Владимирово Храм в 10 километрах от Калининграда по дороге в Багратионовск не случайно притягивает влюблённых туристов. В старой кладке просматривается сердечко: поднимите голову и увидите добрый знак. В Тарау родилась Анхен — героиня популярной во всех немецкоязычных странах песни о любви на стихи Симона Даха. «Анхен из Тарау, ты моя любовь,

Ты моё богатство, плоть моя и кровь»... По предварительному звонку в музейно-культурный центр посёлка Владимирово (тел. +7-911-493-50-31) можно зайти внутрь кирхи XIV века, осмотреть своды и небольшую экспозицию.

Кирха святой Катарины во Владимирово. Фото: Алёна Михайлова

4. Колесо обозрения в Зеленоградске Организовать экскурсию по курортному городу с финальной точкой на «Глазе Балтики» — с таким запросом к гиду Андрею Григорьяну обратилась пара из Центральной России. «Влюблённый достал кольцо в небе с видом на морской закат и черепичные крыши. Кабинка раскачивалась от ветра, а он, романтик чёртов, делал предложение. Девушка была готова на всё, лишь бы быстрее вниз, и сказала "да"», — с улыбкой вспоминает Андрей.

Фото: Александр Подгорчук /архив «Клопс»

5. Маяк в Рыбной деревне Влюблённые и после свадьбы не собираются ставить жизнь на паузу, отмечают годовщины и проводят романтические вечера "без оглядки на возраст". Это ещё один популярный запрос, поделилась гид Валентина Симкова. К примеру, её семья родилась 37 лет назад, выросли три дочери, радуют успехами 5 внуков. При этом Михаил и Валентина приглашают друг друга на свидания в необычные места и много путешествуют. В прошлом году супруги побывали в Якутии и Сибири, а до этого отправились вдвоём в дальнюю дорогу от Москвы до Владивостока и обратно. Не случайно на странице экскурсовода есть сердечный призыв: «Романтизируй свою жизнь: делай красивые фотографии, зажигай свечи, танцуй под любимую музыку, дари подарки, будь счастливым»…

Фото: из архива Сергея Привалова

6. Камень лжи, Пионерский С юмором относятся туристы к возможности проверить вторую половинку на верность и правдивость. На берегу ручья Чистого находится гигантский камень, расколотый на две неравные части. По одной из версий, валун принесён ледником много тысяч лет назад. Похожих гигантов туристы фотографируют и на Виштынецком озере. Конечно, камень такой необычной формы и размера породил легенды. Говорят, он наказывает лжецов и исполняет желания честных людей.

Камень Лжи. Фото: гида Натальи Романовой

7. Арки и подковы на счастье Ими обзавелись многие города в Калининградской области. Подобные точки притяжения есть в Гусеве, Пионерском, в парке «Юность». Композицию «Мир. Созидание» работы скульптора Александра Черницкого тоже многие воспринимают как гимн союзу мужчины и женщины. Гиды рассказывают, что приметы на появление потомства работают. Да и вообще остров Канта — сплошное пространство для влюблённых. По отзывам туристов, обстановка располагает к свиданиям и прогулкам. Здесь удобные скамейки, места для поцелуев, обозначенные специальными знаками, и арка-подкова на счастье.

Фото: Алёна Михайлова

8. Влюблённые ёжики В Светлогорске сердца людей покорили влюблённые Ежео и Ежетта на берегу Тихого озера. К этой паре часто приходят загадывать желания на любовь и семью. Храбрый Ежео спас любимую от коварного змея, она ответила ему взаимностью на светлые чувства. В семье родилось семь детишек.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

9. Волшебные мосты Особой популярностью у парочек пользуется Мост вздохов в парке «Плантаже» на пруду в Зеленоградске. Там и до Дороги помолвки недалеко. Мосты в Роминтенской пущи тоже подрабатывают волшебством в любовной сфере. В советские времена калининградские женихи переносили невест на руках через мостик за мемориалом 1 200 воинам-гвардейцам. Сейчас такую картину чаще встретишь на Медовом мосту острова Канта или на Верхнем озере.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

10. Полёт над областью В 2022 году туристы из Челябинска совершили романтическую прогулку на самолёте. Как рассказал экскурсовод Сергей Привалов, девушка не знала о главной цели путешествия. Любовь привезли в аэроклуб под Калининградом с завязанными глазами. Её парень Алексей объяснил, что для именинницы приготовил сюрприз. Преодолев отметку 600 метров высоты, жених протянул кольцо. Пилот шутил: «Улетела девушкой, а вернулась невестой».

Фото: архив Сергея Привалова