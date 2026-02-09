Крабовая палочка в шоколаде: в Советске власти думают, как уговорить туристов остаться с ночёвкой

ВКонтакте

Власти Советска озабочены, как мотивировать туристов остаться в городе хотя бы на ночь. Об этом рассказал глава муниципалитета Аркадий Данилов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос, много ли гостей приезжает в Советск и как местные жители к ним относятся, он ответил, что всё нормально, но обозначил главную проблему.

«У нас турист не остаётся на ночь, — подчеркнул чиновник. — И в Черняховске та же история, и в Гусеве. Города красивые, люди приезжают на автобусе — посмотрели, сели и уехали обратно в свои гостиницы на море. И вот найти способ их задержать — это хорошо. Чтобы они тратили деньги, заходили в рестораны. Тогда будет развиваться хотя бы малый бизнес. Мы любим Зеленоградск, я с уважением отношусь, и ты идёшь — там на каждом углу кукуруза какая-то, рыбу жарят. Мы тоже хотим такого же».

Аркадий Данилов прокомментировал устоявшееся мнение, что муниципалитетам в глубинке области необходимо завлекать туристов различными событиями.

«Событийный туризм — это, конечно, хорошо, — согласился он. — Вот сейчас в Немане в замке хотят провести рыцарские бои. И не потешные, бутафорские, а реальные. Любители жёстких боёв могут приехать. Я точно посмотрю. Вот это событийный туризм. Но он дорогой. И вопрос: приедут ли люди, окупятся ли вложения организаторов?»

Глава Советска рассказал о городских праздниках, которые запланированы в 2026 году.

«Мы долго думали, сколько крупных мероприятий проводить, — отметил Данилов. — Пришли к окончательному решению, что будет три. Это 9 Мая, День крабовой палочки и потом День города. Будут очень хорошие артисты, очень хорошая музыкальная программа, весело, празднично и с фудкортами. Крабовая палочка — такой же событийный туризм. Даже гастрономический. Что там будет, мы ещё не знаем, но то, что крабовая палочка в шоколаде — точно».

Аркадий Данилов анонсировал, что в День Победы в Советске будут выступать «Бурановские бабушки»: «Контракт с ними уже подписан. Коллектив всем известный — выиграли второе место на Евровидении. Они очень патриотичные, приглашаю 9 Мая на городскую площадь».

А ближайшее празднество состоится на Масленицу. «Будут лазить по столбу, пройдут игрища, сожжём Масленицу, как обычно. Это уже святое дело», — подчеркнул глава муниципалитета.