Калининград попал в список городов, куда на 14 Февраля рванут парочки со всей страны

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининград вошёл в список российских городов, которые туристы выбирают для поездок на День всех влюблённых. Такие данные приводят туроператоры, опрошенные «Вестником АТОР».

В этом году 14 февраля выпадает на субботу, и это заметно подогревает спрос на короткие романтические поездки, отмечают в туристических компаниях. Пары чаще всего планируют уикенд на три-четыре ночи, выбирая направления с атмосферой отдыха, хорошими отелями, ресторанами и возможностями для досуга.

Лидером по числу бронирований остаётся Сочи — как приморский, так и горный кластер. Эксперты называют курорт универсальным вариантом для праздничных дат, а Красную Поляну — особенно привлекательной за счёт гор, спа-отелей и «романтической картинки».

Вместе с Сочи в топ популярных направлений на День святого Валентина вошли и другие регионы страны. В списке — курорты Краснодарского края, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань, Крым, Байкал, Карелия и Калининград.

По данным туроператоров, цены в отелях на праздничные даты выросли в среднем на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, интерес к поездкам на День всех влюблённых остаётся высоким.