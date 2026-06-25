Как сделать из блинов, мороженого и клубники прохладный летний десерт — простой пошаговый рецепт

Ингредиенты

молоко — 500 мл; яйца — 3 шт; мука — 200; растительное масло — 2–3 ст. л; сахар — 2 ст. л; ванильное мороженое — 500 г; свежая клубника — 300 г.

Приготовление

С помощью венчика слегка взбить яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавить молоко, затем просеять муку и перемешать до консистенции густой сметаны. Влить растительное масло и дать тесту настояться 20–30 минут.

Обжарить блины на раскалённой сковороде с двух сторон. Важно не передержать их, чтобы текстура оставалась нежной.

На половину каждого блина выложить толстый слой мороженого. Чтобы его легче было размазывать, лучше достать упаковку из холодильника за 15 минут до начала приготовления. Туда же положить несколько половинок клубники.

Завернуть блины рулетом и нарезать на порционные куски. Убрать десерт в морозилку на 15 минут, чтобы он стал плотнее. Готовое блюдо можно украсить листиками свежей мяты.