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Как сделать из блинов, мороженого и клубники прохладный летний десерт — простой пошаговый рецепт

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Как сделать из блинов, мороженого и клубники прохладный летний десерт — простой пошаговый рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лето — это время, когда хочется прохладных и нежных сладостей. Идеальным сочетанием в жаркий день станет тонкий блинчик, в который завёрнут щедрый слой мороженого, а в центре кроется сочная клубника. Контраст температур и текстур превращает обычные ингредиенты в изысканный десерт на каждый день. Как его приготовить, узнал «Клопс».  

Ингредиенты

  1. молоко — 500 мл;
  2. яйца — 3 шт;
  3. мука — 200;
  4. растительное масло — 2–3 ст. л;
  5. сахар — 2 ст. л;
  6. ванильное мороженое — 500 г;
  7. свежая клубника — 300 г.

Приготовление 

С помощью венчика слегка взбить яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавить молоко, затем просеять муку и перемешать до консистенции густой сметаны. Влить растительное масло и дать тесту настояться 20–30 минут. 

Обжарить блины на раскалённой сковороде с двух сторон. Важно не передержать их, чтобы текстура оставалась нежной.  

На половину каждого блина выложить толстый слой мороженого. Чтобы его легче было размазывать, лучше достать упаковку из холодильника за 15 минут до начала приготовления. Туда же положить несколько половинок клубники. 

Завернуть блины рулетом и нарезать на порционные куски. Убрать десерт в морозилку на 15 минут, чтобы он стал плотнее. Готовое блюдо можно украсить листиками свежей мяты. 

Летом хочется не только прохладных десертов, но и первых блюд. Одним из самых популярных считается окрошка, которую готовят либо на кефире, либо на квасе

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